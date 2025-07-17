Tendremos un extenso vistazo de Demon Slayer: Castillo Infinito

El día de mañana, 18 de julio, se estrenará Demon Slayer: Infinity Castle en Japón. Lamentablemente, el resto del mundo tendrá que esperar un par de meses antes de ver el principio del final de la aventura de Tanjiro y compañía. Afortunadamente, Aniplex no quiere que este periodo sea tan pesado para los fans, puesto que ha confirmado que este mismo mes tendremos un nuevo vistazo de la película.

Por medio de un comunicado, Aniplex ha confirmado su presencia en la San Diego Comic-Con, y uno de los paneles que tendrán estará enfocado por completo en Demon Slayer. Este evento se llevará a cabo el 26 de julio, y aquí se presentará un extenso y nuevo vistazo de Infinity Castle, algo que ha llamado la atención de todos los fans.

Aunque por el momento se desconoce qué tipo material veremos durante la San Diego Comic-Con, es muy probable que aquí se muestre una escena de la película. Junto a esto, el elenco y equipo de producción formarán parte de este panel, por lo que se darán a conocer muchos detalles sobre Demon Slayer: Infinity Castle. Todos los fans del anime que asistan a esta convención no se pueden dar el lujo de ignorar esta presentación.

Si bien Demon Slayer: Infinity Castle llegará a Japón el día de mañana, en México tendremos que esperar hasta el 11 de septiembre para disfrutar de esta cinta. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de esta película con subtítulos en español. De igual forma, puedes conocer más sobre esta cinta aquí.

Vía: Anime Corner