    Telmex cambia su estrategia y expande su presencia en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/08/2025 8:13 a. m.

    Con la llegada de más competidores al mercado de México, Telmex se ha enfrentado a múltiples retos que han obligado a la compañía a tomar diferentes decisiones financieras para conservar y obtener usuarios. Afortunadamente, cambiar su estrategia ha tenido resultados positivos, incluso si su versión ha disminuido en más del 50%.

    De acuerdo con su reciente reporte financiero, la subsidiaria de América Móvil sumó 700 mil suscriptores de manera interanual, pero su inyección de capital disminuyó un 53.6%. La compañía realizó una inversión de $2.9 millones de pesos para la integración de nuevos servicios, red de transporte y mejorar la de acceso. Notablemente, esta es una sustancial disminución en comparación con los $6.3 millones de pesos invertidos durante el mismo periodo de tiempo el año pasado.

    Más clientes para Telmex

    Más allá de sus inversiones, Telmex aumentó en un 6.4% su base de suscriptores, y actualmente cuenta con un total de 11.6 millones de clientes. Por si fuera poco, la compañía también reportó un incremento de 9.7% en sus ventas, al facturar $28,887 millones de pesos. Con este inicio positivo, la compañía ahora se enfoca en su objetivo principal: retomar el 50% de la participación de mercado en el segmento fijo, uno de los más competidos en la actualidad por Megacable, Izzi y Totalplay.

    Para lograr esto, Telmex mantendrá sus esfuerzos en congelar los precios del servicio de internet, aumentar la migración de cobre a fibra óptica, y trabajar de manera más cercana con las áreas comerciales y de marketing, algo que le funcionó en el previo trimestre fiscal. Por si fuera poco, la compañía ya no tiene que invertir tanto dinero en infraestructura como en periodos pasados.

    ¿Por qué redujo su inversión Telmex?

    Actualmente, el 91% de los usuarios de Telmex ya cuentan con red de fibra óptica, y al haber migrado casi al 100% su red de cobre, la compañía ya no tiene que invertir tanto dinero en la infraestructura de sus servicios. Ahora solo estaría enfocando sus esfuerzos a mantenimiento de red y a incrementar su base de clientes. En temas relacionados, así puedes acceder a los servicios gratuitos de Telmex. De igual forma, este es el mejor internet para ver Netflix en México.

    Imagen

    Vía: Expansión 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media