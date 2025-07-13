Tarjeta TCG de Pokémon recibe la firma del nuevo Papa

Desde tiempos ancestrales las tarjetas intercambiables de Pokémon han gozado de mucha popularidad entre la gente, y por eso estos pedazos de cartón se siguen vendiendo en cantidades industriales, más cuando se lanzan nuevas expansiones con versiones raras de los monstruos de bolsillo. Y ese valor puede crecer si son autografiadas por los artistas de las mismas, aunque en ocasiones pueden pasar a las manos y tinta de figuras populares, ya sea entretenimiento o hasta política.

El Papa León XIV ha protagonizado un inusual momento al firmar una carta de la franquicia. El hecho ocurrió cuando un fanático le entregó una pieza del personaje Popplio durante un encuentro, y el pontífice no dudó en estampar su firma. La imagen del momento ha comenzado a circular ampliamente, generando reacciones tanto en el ámbito religioso como entre seguidores de la franquicia japonesa.

León XIV fue elegido como Sumo Pontífice en 2025 tras el fallecimiento del Papa Francisco, en un cónclave que destacó por su rapidez y consenso. De origen italiano, ha sido descrito como una figura cercana, con especial atención a las nuevas generaciones, la tecnología y la cultura popular. Su gesto con la carta Pokémon refuerza esta percepción y lo muestra abierto a expresiones culturales que van más allá de lo tradicional.

“Pokémon”:

Porque un fan de Pokémon logró que el Papa León XIV le firmara su Popplio. pic.twitter.com/AS4JTJIC6l — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 5, 2025

Aunque la firma no implica ningún tipo de reconocimiento oficial por parte del Vaticano hacia el juego, el gesto ha sido interpretado por algunos como una muestra de cercanía y sentido del humor. La imagen del Papa firmando una carta coleccionable ha generado miles de reacciones en redes sociales, y ya es considerada por algunos como un momento insólito dentro de su aún reciente pontificado.

Este episodio llega en medio del creciente interés global por el TCG Pokémon, que sigue atrayendo a millones de jugadores y coleccionistas. Si bien la relación entre el Vaticano y los juegos modernos no es común, la anécdota protagonizada por León XIV se suma a los gestos simbólicos con los que ha buscado acercarse a públicos más jóvenes desde su elección.

Vía: NT

Nota del autor: Yo me sigo absteniendo de comprar tarjetas de esta franquicia. Creo que primero pagaría por de Digimon, ya que los diseños me llaman más.