Switch 2 tuvo las mejores ventas en su primer mes en USA

En este momento Switch 2 es la consola del momento, y es que desde su anuncio la expectativa ya era bastante grande, sobre todo por los juegos que están llegando y los que se avecinan dentro de algunos meses más, a eso se suma que ahora la potencia permite aceptar títulos de terceros con gráficos ambiciosos. Y si bien el precio a muchos les pareció exagerado en un inicio, parece que esto no ha sido impedimento para que se convierta en un éxito comercial.

El dispositivo ha logrado un hito histórico en el mercado estadounidense, al convertirse en la consola con mayores ventas en su mes de lanzamiento. Según datos de Circana, el nuevo sistema vendió 1.6 millones de unidades en junio, superando el récord anterior establecido por PlayStation 4, que alcanzó 1.1 millones en su estreno.

Gracias a este impulso, Switch 2 fue el aparato más vendido del mes en Estados Unidos, tanto en unidades como en ingresos. El fuerte desempeño también provocó un aumento general en el gasto de los consumidores en el sector, con récords históricos en hardware y accesorios.

En total, el gasto en hardware creció un 249% respecto al año anterior, con $978 millones de dólares desembolsados solo en junio, cifra que supera el récord anterior de $608 millones en junio de 2008. Esto posiciona al dispositivo de Nintendo como el motor principal del repunte del mercado.

La consola ya había demostrado su potencial al vender 1.1 millones de unidades en sus primeros días, consolidándose como el lanzamiento más exitoso de Nintendo en Estados Unidos. Con registros similares también reportados en Japón, Switch 2 confirma su éxito global apenas semanas después de su debut.

Vía: NE

Nota del autor: Y que no sorprenda en diciembre cuando ya llegue seguramente a más de 2 millones de unidades solo en dicha región.