Switch 2 recibe increíble descuento en el Prime Day 2025

Oficialmente ya empezó Prime Day 2025, semana en la que Amazon saca la casa por la ventana, ya que hay muchos descuentos en diferentes componentes electrónicos, pasando desde los refrigeradores, televisiones, celulares, computadoras y por supuesto los videojuegos. Y de hecho, dentro de las ofertas más llamativas entra un dispositivo que se pensaría no bajaría de precio hasta otras celebraciones como el Buen Fin, pero parece que hay buenas noticias.

Durante esta celebración Nintendo Switch 2 está teniendo un descuento de lujo en Amazon México, donde se ofrece por $11,550 pesos, frente a su precio regular de $13,600 pesos. Se trata de la versión estándar del sistema, sin juegos incluidos, pero con las mismas prestaciones técnicas que la hacen una de las consolas más buscadas del momento.

Además del precio base reducido, los miembros de Prime pueden obtener un 10% de descuento adicional, lo que convierte la oferta en una de las más competitivas hasta ahora. También está disponible la opción de pagar en mensualidades sin intereses con diversas tarjetas bancarias, facilitando la adquisición del dispositivo sin impacto inmediato en el bolsillo.

A esto se suma que varios bancos participantes en el Prime Day están ofreciendo bonificaciones, puntos o reembolsos parciales, dependiendo de la institución y del monto de la compra. Esto significa que, además del descuento directo, los usuarios podrían recuperar parte de su inversión si aprovechan correctamente estas promociones.

Con estas condiciones, la promoción de Switch 2 se perfila como una oportunidad ideal para adquirir la consola, especialmente para quienes esperaban una baja de precio o facilidades de pago. En pleno auge de juegos de nueva generación, es un buen momento para dar el salto al nuevo sistema de Nintendo, ya que se avecinan grandes títulos.

Vía: Amazon

Nota del autor: Viendo estos precios, ahora me llega el arrepentimiento de no haber esperado a hacer la comprar un poco más tarde.