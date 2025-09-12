Super Mario Galaxy, Kirby Air Riders y Metroid Prime 4 tendrán Amiibo

Los Amiibo se han convertido en una parte muy importante del negocio de Nintendo. De esta forma, la compañía japonesa aprovechó su presentación del día de hoy para revelar tres nuevos sets de estas figuras, dándole a los fans la oportunidad de hacer crecer su ya de por sí enorme colección.

Super Mario Galaxy









Como parte de los anuncios por el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo reveló una colección que incluye Super Mario Galaxy y su secuela. Sin embargo, esto no es todo, ya que también confirmaron que dos nuevos Amiibo están en camino. Estas figuras están inspiradas en Mario y Rosalina estarán disponibles el 2 de abril del 2026.

Puedes escanear a Mario & Luma en ambos juegos para recibir un Champiñón Vida, y Rosalina & Lumas te darán un Champiñón 1-Up. Notablemente, estas figuras son más grandes que los Amiibo tradicionales.

Kirby Air Riders









Estos no son todos los Amiibo, puesto que el 20 de noviembre también estarán disponibles dos figuras inspiradas en Kirby Air Riders, en donde los fans tendrán la oportunidad de conseguir a Kirby y Bandana Waddle Dee. Estas piezas de colección también tendrán varias funciones dentro del próximo juego de Masahiro Sakurai.

Kirby & Warp Star y Bandana Waddle Dee & Winged Star estarán disponibles el mismo día que el juego, el 20 de noviembre. Al escanearlos, podrás invocar figuras de jugadores en el juego, que podrás entrenar y subir de nivel. Incluso puedes intercambiar jinetes, como en el juego, para elegir tu jinete y tu máquina.

Metroid Prime 4: Beyond









Por último, Nintendo confirmó tres Amiibo de Metroid Prime 4: Beyond. Los primeros dos estarán disponibles el 6 de noviembre del 2025, en donde podremos coleccionar una figura de Samus, y otra de Samus en la moto que vimos en el tráiler de hoy. El tercero y último llegará el 4 de diciembre de este año, y la estrella aquí será Sylux.

Samus (Metroid Prime 4: Beyond) y Samus & Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond) estarán disponibles el 6 de noviembre, y el enigmático cazarrecompensas Sylux (Metroid Prime 4: Beyond) se lanzará el mismo día que el juego, el 4 de diciembre. Los detalles sobre sus funciones se anunciarán más adelante.

Vía: Nintendo