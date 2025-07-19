    ¿Shigeru Miyamoto participó en Donkey Kong Bananza?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS19/07/2025 1:00 p. m.

    Considerando su rol como productor y su enfoque en las películas de Nintendo, uno pensaría que Shigeru Miyamoto está cada vez menos involucrado en los diferentes proyectos de la Gran N. Sin embargo, este no es el caso, y constantemente ofrece algún tipo de retroalimentación o le proporciona una idea al equipo de desarrollo, tal y como sucedió con Donkey Kong Bananza.

    En una reciente entrevista con La Vanguardia, Kenta Motokura, productor de Donkey Kong Bananza, ha confirmado que Miyamoto aportó un par de ideas para el desarrollo de este juego, y constantemente fue consultado sobre la visión del personaje y el diseño del protagonista. Esto fue lo que comentó Motokura al respecto:

    “Donkey Kong ha sido un personaje muy querido por el público durante mucho tiempo. Cuando empezamos a crear un nuevo juego, lo primero que hicimos fue respetar la visión sobre el personaje que tenía su creador original, el señor Shigeru Miyamoto. Asimismo, también valoramos mucho esa imagen salvaje y ‘cool’ de Donkey Kong como un personaje que vive en la jungla. En este juego nos ha sido posible cambiar las expresiones del personaje, así que nos hemos enfocado en mostrar su gran expresividad.Dejamos [a Miyamoto] jugarlo y lo consultamos. Por ejemplo, le preguntamos sobre su idea original del personaje. En el primer Donkey Kong de recreativa, Miyamoto imaginó un mundo donde Donkey Kong y los humanos coexisten. Por eso, además de la imagen más salvaje de la jungla, también hemos incorporado esa visión y estética urbana con la que Miyamoto creó el personaje”.

    Si bien Miyamoto ya no es el director o diseñador principal de muchos de los juegos que salen de Nintendo actualmente, sigue siendo una persona muy importante para la compañía, y siempre está dispuesto a dar su opinión y ayudar cada vez que sea necesario. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Donkey Kong Balanza. De igual forma, Miyamoto no ve a los videojuegos como arte

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del Autor:

    Miyamoto es una persona sumamente importante en Nintendo, y no quiero pensar qué va a suceder con la compañía cuando muera o si decide retirarse. Lo importante es que deja un importante legado, y muchas personas continuarán con su visión y filosofía de diseño.

    Vía: La Vanguardia 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media