Se lanza nuevo avance de Pokémon Legends: Z-A

The Pokémon Company ha presentado un nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A, en el que se revela cómo funcionará el mundo abierto centrado en Ciudad Luminalia, la ubicación principal del juego. La emblemática metrópolis de la región de Kalos ha sido rediseñada para permitir una exploración libre por sus distintos distritos, donde los jugadores podrán interactuar con ciudadanos, completar tareas, participar en batallas urbanas y descubrir rincones ocultos llenos de historia.

Uno de los puntos más destacados del avance es el regreso de las mega evoluciones, una mecánica muy querida por los fans desde la sexta generación. No solo volverán las transformaciones clásicas vistas en entregas anteriores, sino que se introducirán nuevas mega evoluciones como la de Dragonite, que expanden las posibilidades estratégicas para los entrenadores. Esto agrega una capa extra de profundidad al combate, con animaciones renovadas y efectos mejorados.

Aquí el tráiler:

Pokémon Legends: Z-A estará disponible el 16 de octubre de 2025, tanto en Nintendo Switch como en Switch 2, la próxima consola híbrida de Nintendo. Si bien el juego funcionará completamente en la plataforma actual, se ha confirmado que la Switch 2 ofrecerá mejoras de rendimiento y gráficos más fluidos, lo que promete una experiencia más robusta para quienes den el salto a la nueva generación.

Vía: Pokémon