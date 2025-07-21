    Se da el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

    21/07/2025 11:17 a. m.

    El mundo del cine se ha visto con falta de originalidad en los últimos tiempos, ya que están lanzando muchos remakes y revivals de franquicias que gustaron en su tiempo, siendo esta estrategia un arma de doble filo, puesto que pueden ser un éxito en taquillas o un total desastre. Dentro de la ecuación, ya se está preparando la secuela de El Diablo Viste a la Moda, de la cual se ha hablado poco, pero salieron nuevas noticias que nos indican el inicio de la producción.

    La esperada película ha comenzado su promoción con la revelación de la primera imagen oficial de Anne Hathaway como Andy Sachs. La fotografía ha causado sensación en redes sociales, donde los fans han elogiado el aspecto de la actriz y celebrado su regreso a una de las comedias más icónicas de su carrera.

    Además de Hathaway, el elenco original regresa casi por completo: Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci estarán de vuelta, junto con la incorporación de Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo del personaje de Streep. Aunque Adrian Grenier no participará, el director David Frankel retomará la dirección, tal como en la primera entrega.

    Aquí la imagen:

    Aunque aún no hay sinopsis oficial, se rumorea que la secuela mostrará un enfrentamiento entre Miranda Priestly y su exasistente Emily Charlton, ahora ejecutiva rival, en plena batalla por la publicidad en un entorno editorial en decadencia. Todo esto mientras Miranda se acerca a la jubilación, marcando un nuevo capítulo en el competitivo mundo de la moda.

    La publicación de esta primera imagen oficial marca el inicio de la campaña de promoción y confirma que la secuela va en serio. El público ya ha comenzado a reaccionar con entusiasmo, y todo apunta a que el regreso de este universo será uno de los eventos cinematográficos más comentados del próximo año.

    El estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026.

    Nota del autor: En su momento no le presté atención a la primera, pero dicen que es muy buena. Habrá que echarle un vistazo en estos días.

