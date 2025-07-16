    Se anuncia nueva colaboración de Pokémon con McDonald's

    La franquicia de Pokémon es tan grande que simplemente no se puede evitar que la marca millonaria acepte colaboraciones de todo tipo, por esa razón hemos visto ropa, automóviles, skins en aviones, postres y por supuesto, mancuernas con la líder en comida rápida, McDonald's. A lo largo de los años han traído muchas promociones, y dentro de poco habrá una nueva que provocará en los usuarios formarse para obtener coleccionables.

    Esto será mediante una edición especial de sus Chicken McNuggets. Del 23 de julio al 2 de septiembre de 2025, los clientes de las sucursales de Japón podrán adquirir una caja de 15 McNuggets por 490 yenes, lo que representa un descuento de 250 yenes respecto al precio regular. La promoción incluye tres diseños diferentes de cajas decoradas con personajes populares como Pikachu y Eevee.

    Además del empaque especial, se lanzarán dos nuevas salsas para acompañar los McNuggets: una de ajo con queso y otra con vinagre dulce chino y salsa de soya. La campaña está diseñada para atraer tanto a fanáticos del universo Pokémon como a los seguidores de las promociones temáticas de McDonald’s .

    Sin embargo, esta promoción podría no llegar a México, ya que la forma en que opera McDonald’s en nuestra región es distinta. A menudo, las campañas que se lanzan en Japón no se replican en América Latina, lo que deja a los fans mexicanos y de América en general con pocas probabilidades de acceder a estas ediciones especiales.

    Vía: NS

    Nota del autor: Si de casualidad viajas a Japón dentro de dichas fechas, será el momento ideal para por una de estas cajitas especiales.

