Revive el Indie World de Nintendo aquí [07/08/2025]

Apenas la semana pasada tuvimos un nuevo Nintendo Direct, y el día de hoy se llevará a cabo una edición más del Indie World, presentación que comenzará a las 6:00 PM (hora de Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una de 15 minutos. Aquí, la Gran N se encargará de revelar algunos de los lanzamientos independientes más esperados para el Switch y Switch 2, y muchos esperan que aquí se dé a conocer la fecha de lanzamiento de la versión 1.0 de Hades 2. Como siempre, aquí puedes ver el Indie World en vivo.

Vía: Nintendo