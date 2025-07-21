Revelan palomera de Galactus de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Dentro de un par de días más el universo cinematográfico de Marvel dará el paso hacia su última fase de sucesos, esto lo hará con Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, la cual lleva manejando una producción muy fuerte con todo tipo de coleccionables como los vasos temáticos. Aunque esto no podría estar completo sin la clásica palomera, por lo que las cadenas de cine ya anunciaron el depósito de palomitas más ambicioso hasta la fecha.

La compañía mexicana Ping Solutions ha sido reconocida con un nuevo título oficial de Guinness World Records gracias a la creación de la palomera más grande vendida en cines, inspirada en el personaje Galactus. Esta hazaña acompaña el estreno de la película ya mencionada y representa el tercer récord mundial que logra la empresa dentro del mundo del coleccionismo cinematográfico.

La pieza coleccionable mide 508 x 242 x 443 milímetros, tiene una capacidad superior a 10 litros de palomitas y está fabricada en plástico ABS con acabados de electropintura. Además, cuenta con una base con luz LED, lo que la convierte no solo en un artículo funcional, sino también en una pieza de exhibición para fanáticos del cine y el cómic.

Aquí la puedes ver:

El fundador de Ping Solutions, Moris Guterman, destacó que este logro es resultado de un esfuerzo por crear un producto épico que aporte valor a la experiencia en cines. Anteriormente, la firma ya había conseguido dos récords Guinness con estructuras de pirámides hechas con vasos de cine, demostrando su capacidad para combinar diseño, logística y creatividad.

Con este nuevo hito, la empresa refuerza su posición como referente internacional en diseño y desarrollo de productos de licencia, consolidando el talento mexicano en una industria global cada vez más enfocada en enriquecer la experiencia del espectador dentro y fuera de la pantalla.

Recuerda que esta cubeta se venderá en el estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, el cual será el 24 de julio en cines.

Vía: CP

Nota del autor: Creo que ya se puso bastante de moda vender estas cubetas. Personalmente, a mí no me llaman realmente la atención.