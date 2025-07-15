    Revelan nueva imagen de camino al Pokémon Presents

    Por 0 COMENTARIOS15/07/2025 12:34 p. m.

    En caso de que haya más de un usuario despistado, la próxima semana se va a celebrar una nueva edición de Pokémon Presents, evento digital en el que se muestran las novedades de la franquicia de monstruos de bolsillo, ya sea los juegos, series animadas, cartas y poco más. Y ahora que estamos a nada de darle un vistazo, los motores empiezan a calentarse mediante noticias que llegan en las redes oficiales de la marca.

    La empresa nos recuerda que dicha emisión se llevará a cabo el martes 22 de julio a través del canal oficial de YouTube de la franquicia. Este promete mostrar novedades del universo ya mencionado y se ha comenzado a generar expectativas entre los seguidores con una imagen teaser protagonizada por Pikachu.

    En la ilustración compartida, el personaje aparece frente a un equipo de DJ, rodeado de bocinas, lo que ha dado pie a diversas teorías sobre el tono o temática de la presentación. Aunque no se ha detallado qué incluirá el evento, se espera que se revelen avances de próximos títulos o actualizaciones de juegos actuales.

    Aquí la imagen:

    Uno de los anuncios más anticipados es el de Pokémon Legends ZA, la nueva entrega principal de la saga. Según información previa, quienes adquieran la versión para Switch en formato físico o digital podrán acceder a una actualización para la edición en Switch 2 mediante un paquete especial. Aunque todavía no hay precio, pero se estima será igual al de otros juegos.

    La presentación llega en un momento clave para la franquicia, que se encuentra en plena transición entre generaciones de consolas. Con nuevos lanzamientos en el horizonte, Pokémon Presents podría ofrecer un vistazo al rumbo que tomará la serie en los próximos años.

    Vía: VGC

    Nota del autor: Me pregunto si ya darán el anuncio de la próxima generación o si solo habrá un tráiler de Z-A. Ya solo nos queda una semana para descubrir las novedades.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
