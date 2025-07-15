    Red Dead Redemption 2 llegaría pronto a Switch 2

    15/07/2025

    En estos momentos Switch 2 es la consola del momento, ya que la nueva creación de Nintendo está vendiendo como pan caliente, y eso se debe al gran catálogo que ofrece, ya sea retrocompatibles de la generación anterior y los exclusivos de la talla AAA. No está de más mencionar, que los juegos de terceros igual están presentes, donde hace nada vimos a Cyberpunk 2077, y parece que otro publisher importante está por soltar sus cartas más fuertes.

    La nueva generación de consolas de la gran N podría recibir uno de los títulos más aclamados de los últimos años. Según el reconocido insider NateTheHate, Rockstar Games estaría trabajando en un port de Red Dead Redemption 2, un movimiento que marcaría un hito para la híbrida al sumar un título de gran escala y ambición técnica.

    Aunque aún no hay confirmación oficial ni fecha de lanzamiento, la fuente afirma con seguridad que el proyecto está en marcha. Esto posiciona a RDR2 como uno de los posibles protagonistas de un futuro direct, rumoreado para celebrarse este mismo mes. De concretarse, la consola tendría la posibilidad de recibir juegos de alto calibre, como los de EA donde llama atención la saga Jedi de Star Wars.

    Este lanzamiento refuerza la capacidad de Switch 2 para recibir videojuegos third-party de alto calibre, como ya ocurrió con Hogwarts Legacy. Y si la adaptación de Red Dead Redemption 2 resulta exitosa en ventas y rendimiento, podría abrir la puerta a otros gigantes de Rockstar, como Grand Theft Auto V, lo cual hace sentido al final.

    Switch 2 se perfila como un terreno abierto para experiencias hasta ahora impensables en el ecosistema de Nintendo. El lanzamiento de RDR2 conlleva que ahora no habrá límites tal cual en la nueva consola, a menos que el paso hacia PS6 y demás ocurra en solo un par de años.

    Nota del autor: Es creíble que sea el paso a seguir, después de todo ya llegó el primer lanzamiento para la consola pasada.

