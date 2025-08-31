    Quentin Tarantino menciona por qué se canceló su última película

    El cineasta Quentin Tarantino sorprendió al revelar el verdadero motivo por el que canceló su anunciada décima película, The Movie Critic. El director, que había prometido cerrar su filmografía con diez largometrajes, explicó que el proyecto no llegó a concretarse porque le resultaba poco estimulante y demasiado parecido a su trabajo previo. “Me parecía aburrida”, confesó durante una emisión de su podcast The Church of Tarantino.

    La decisión tomó por sorpresa a la industria, ya que la cinta había iniciado preproducción e incluso contaba con Brad Pitt como protagonista. Además, surgieron rumores de que el guion había derivado en una secuela espiritual de Érase una vez en Hollywood, alimentados por el anuncio de Netflix sobre una producción centrada en el personaje de Cliff Booth, esta vez bajo la dirección de David Fincher. Sin embargo, Tarantino descartó que ambos proyectos estuvieran vinculados.

    Según detalló, uno de los factores clave fue la similitud entre The Movie Critic y su novena película. “En Érase una vez en Hollywood recreamos Los Ángeles de 1969 sin un solo fotograma generado por ordenador. En este caso, al ambientarla en 1977, se repetía la misma dinámica y no quería volver a pisar terreno ya explorado”, explicó. Originalmente, la historia estaba pensada como una serie de ocho episodios que el director intentó ensamblar en un largometraje.

    ¿Cuál será la próxima película?

    La trama giraba en torno a un crítico de cine y, aunque Tarantino la consideraba interesante, no le convenció el atractivo para el público. “¿Quién quiere ver una película sobre alguien que ve películas?”, reflexionó. Con esto, el director mantiene en suspenso cuál será finalmente su décima y última obra, un misterio que mantiene expectantes tanto a sus seguidores como a la industria cinematográfica.

    Nota del autor: Si el director no estaba convencido, lo mejor es que no saliera. Habrá que ver ahora cual es el próximo proyecto.


