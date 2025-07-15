¿Qué duración tendrá Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos?

Parece broma, pero estamos a poco más de una semana de que llegue uno de los eventos más grandes del MCU, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, cinta que abrirá la siguiente fase de dicho universo y marcará la aparición de villanos icónicos como Galactus. Y al ser producción de alto calibre, se espera que al menos lleve consigo una duración aceptable, pero parece que los fans se van a quedar con ganas de más.

Según información publicada en el sitio web de AMC Theatres, la cinta durará 115 minutos, es decir, 1 hora y 55 minutos, lo que la hace unos 20 minutos más corta de lo que se había especulado anteriormente. Puesto que casi todas las cintas de este universo suelen llegar a las dos horas como mínimo, aunque hay casos en el que casi se llegan a tres.

La película estará ambientada en un universo retrofuturista inspirado en la década de 1960. El elenco principal está conformado por Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. También participan Ralph Ineson en el papel de Galactus y Julia Garner como Shalla-Bal, una versión alternativa de Silver Surfer.

La historia mostrará a la llamada "Primera Familia de Marvel" enfrentando su mayor desafío hasta la fecha, dentro de una estética visual diferente a lo habitual en el MCU. El film promete un enfoque único, manteniendo la esencia de los personajes clásicos, pero con un estilo narrativo más estilizado.

El proyecto está producido por Kevin Feige, mientras que Michael Giacchino se encargará de la música. Aunque algunos fans esperaban una película más extensa, la expectativa se mantiene alta gracias al atractivo reparto y a la dirección artística que promete romper con lo establecido.

Recuerda que Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos estrena el próximo 24 de julio en cines.

Vía: SHT

Nota del autor: La verdad eso de que no llegue ni a dos horas es decepcionante, ahí no lograron ganarle a Superman de James Gunn.