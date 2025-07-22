Pedro Pascal y el cast de los 4 Fantásticos disfrutan tacos mexicanos

Faltan un par de días para que se estrene la película de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, el inicio de una nueva fase en el universo de películas de Marvel, para finalmente reunir a los Avengers de nueva cuenta con los años venideros con Doomsday y Secret Wars. Y como parte de promoción de la cinta en cuestión, el cast de la cinta está colaborando con algunos creadores de contenido, especialmente Pedro Pascal es quien se presta más para las convivencias.

El actor chileno ha conquistado de nuevo las redes sociales, esta vez por protagonizar un momento que ha generado entusiasmo entre el público latinoamericano. En un video que rápidamente se volvió viral, el actor chileno aparece degustando un taco de picaña con mole, lo que llevó a cientos de internautas a celebrarlo simbólicamente como “mexicano honorario”.

La escena forma parte de una dinámica realizada por el creador de contenido Robergrill, quien ha reunido a diversas celebridades para actividades promocionales vinculadas a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, en la que Pascal interpreta a Reed Richards. En el video, el actor arma su taco con notable destreza y, para cerrar, lo sumerge completamente en mole antes de dar una contundente mordida que fue calificada como “épica”.

Velo aquí:

Pedro Pascal disfrutando de unos ricos tacos de picaña con mole ??



¡Pedro, hermano, ya eres mexicano! pic.twitter.com/bgaTOvf4JH — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) July 22, 2025

Este gesto fue recibido con gran entusiasmo por el público, que no tardó en inundar las redes con frases como “Pedro, hermano, ya eres mexicano”. Para muchos, el momento trascendió la mera degustación: se interpretó como una muestra de respeto por la gastronomía mexicana y un guiño cultural que fue agradecido por los usuarios.

El video no solo reafirma la popularidad de Pascal, sino que también demuestra su conexión con los fans latinoamericanos. Su espontaneidad, buen humor y cercanía continúan posicionándolo como uno de los actores más queridos del momento, dentro y fuera de la pantalla. Así que él será la principal razón por la cual los fans y no fans verán Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

Vía: SN

Nota del autor: Hace no mucho también pasó con el cast de Jurassic World: Rebirth. Pero en este caso fue con las aguas frescas.