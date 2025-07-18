Ofertas de Televisiones en Prime Day 2025

Seguimos durante la semana de ofertas más ambiciosas de Amazon, el Prime Day 2025, donde los usuarios pueden comprar lo que tanto querían con descuentos llamativos. Y claro, las televisiones son uno de los productos más buscados, por los usuarios, así que aquí te mostramos los productos que puedes llevarte sin problema y hasta a meses sin intereses.

Hisense Television A5N (Modelo 2025) Pantalla 50 Pulgadas ( $ 4,999 . 00 MXN)

Disfruta una experiencia de entretenimiento superior con la Smart TV Hisense: escalado IA a 4K para máxima claridad, imágenes impactantes con Dolby Vision, sonido envolvente con DTS Virtual:X, acceso instantáneo a contenido gratuito con Vidaa TV y un Modo de Juego PLUS optimizado con barra de control para jugadores exigentes. SAMSUNG Television 75 pulgadas 4K LED ($11,999.00 MXN) Lleva el cine a casa con la Samsung TV 75” 4K LED UN75U8000FFXZX: imagen ultra nítida con Procesador Crystal 4K y sonido envolvente con Q-Symphony y OTS Lite. Su diseño metálico minimalista ofrece una experiencia visual más inmersiva, mientras que las funciones inteligentes con IA como Samsung Food y Workout Tracker hacen tu día a día más fácil y conectado. TCL Smart TV Pantalla 55 pulgadas ($7,249.00 MXN) Vive cada escena como en el cine con la TCL QD-Mini LED TV: calidad visual espectacular, fluidez total con 144 Hz para gaming, deportes sin interrupciones gracias al algoritmo MEMC y entretenimiento inteligente con Google. Su diseño ultradelgado sin bordes y acabado metálico la convierte en una pieza de arte perfecta para tu hogar. TCL Smart TV Pantalla 65 pulgadas ($10,499.00 MXN) Experimenta la potencia visual de la TCL Smart TV 65" 65QM6K con tecnología QD-Mini LED, más de 1,500 zonas de atenuación local y brillo de hasta 1500 nits para un contraste y realismo asombrosos. Disfruta de juegos sin latencia con ALLM y AMD FreeSync Premium Pro, y sumérgete en una experiencia cinematográfica con HDR ULTRA y Dolby Vision IQ. Todo esto en un panel de 288 Hz, con control por voz manos libres y compatibilidad con Google Assistant y Alexa. Smart TV Amazon Fire TV Serie 2 de 40 pulgadas ($3,899.00 MXN) Disfruta de tu contenido favorito en alta definición con la Amazon Fire TV Serie 2 de 40 pulgadas, que ofrece resolución Full HD, soporte HDR10 y audio Dolby Digital. Accede a más de 200,000 películas y series, TV en vivo, juegos y música, con control por voz Alexa y compatibilidad con apps gratuitas como Pluto TV y Tubi, todo en un solo dispositivo inteligente con actualizaciones constantes y conectividad Bluetooth y HDMI.