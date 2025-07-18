Ofertas de Televisiones en Prime Day 2025

TRENDING
Seguimos durante la semana de ofertas más ambiciosas de Amazon, el Prime Day 2025, donde los usuarios pueden comprar lo que tanto querían con descuentos llamativos. Y claro, las televisiones son uno de los productos más buscados, por los usuarios, así que aquí te mostramos los productos que puedes llevarte sin problema y hasta a meses sin intereses.
Hisense Television A5N (Modelo 2025) Pantalla 50 Pulgadas ($4,999.00 MXN)
SAMSUNG Television 75 pulgadas 4K LED ($11,999.00 MXN)
TCL Smart TV Pantalla 55 pulgadas ($7,249.00 MXN)
TCL Smart TV Pantalla 65 pulgadas ($10,499.00 MXN)
Smart TV Amazon Fire TV Serie 2 de 40 pulgadas ($3,899.00 MXN)
Disfruta una experiencia de entretenimiento superior con la Smart TV Hisense: escalado IA a 4K para máxima claridad, imágenes impactantes con Dolby Vision, sonido envolvente con DTS Virtual:X, acceso instantáneo a contenido gratuito con Vidaa TV y un Modo de Juego PLUS optimizado con barra de control para jugadores exigentes.
Lleva el cine a casa con la Samsung TV 75” 4K LED UN75U8000FFXZX: imagen ultra nítida con Procesador Crystal 4K y sonido envolvente con Q-Symphony y OTS Lite. Su diseño metálico minimalista ofrece una experiencia visual más inmersiva, mientras que las funciones inteligentes con IA como Samsung Food y Workout Tracker hacen tu día a día más fácil y conectado.
Vive cada escena como en el cine con la TCL QD-Mini LED TV: calidad visual espectacular, fluidez total con 144 Hz para gaming, deportes sin interrupciones gracias al algoritmo MEMC y entretenimiento inteligente con Google. Su diseño ultradelgado sin bordes y acabado metálico la convierte en una pieza de arte perfecta para tu hogar.
Experimenta la potencia visual de la TCL Smart TV 65" 65QM6K con tecnología QD-Mini LED, más de 1,500 zonas de atenuación local y brillo de hasta 1500 nits para un contraste y realismo asombrosos. Disfruta de juegos sin latencia con ALLM y AMD FreeSync Premium Pro, y sumérgete en una experiencia cinematográfica con HDR ULTRA y Dolby Vision IQ. Todo esto en un panel de 288 Hz, con control por voz manos libres y compatibilidad con Google Assistant y Alexa.
Disfruta de tu contenido favorito en alta definición con la Amazon Fire TV Serie 2 de 40 pulgadas, que ofrece resolución Full HD, soporte HDR10 y audio Dolby Digital. Accede a más de 200,000 películas y series, TV en vivo, juegos y música, con control por voz Alexa y compatibilidad con apps gratuitas como Pluto TV y Tubi, todo en un solo dispositivo inteligente con actualizaciones constantes y conectividad Bluetooth y HDMI.
LG Pantalla UHD AI ThinQ 70 pulgadas ($10,499.00 MXN)
Vive una experiencia visual envolvente con la LG Smart TV UHD AI ThinQ de 70 pulgadas, que ofrece resolución 4K REAL, colores vivos con HDR10 Pro y un potente procesador α5 AI 4K Gen6 que optimiza imagen y sonido automáticamente. Disfruta sonido envolvente virtual 5.1, control de brillo inteligente, sistema webOS 23 personalizado y funciones avanzadas para gaming como ALLM, eARC, HGiG y Game Optimizer, todo con el práctico control Magic Remote incluido.
