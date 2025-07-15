No habrá actualización de Switch a Switch 2 para Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Dragon Quest I & II HD-2D Remake se posiciona como uno de los juegos más esperados de los fans de los JRPG. Sin embargo, para aquellos que tenían pensado comprar la versión de Switch con la intención de disfrutar del título en el Switch 2 hay malas noticias, puesto que Square Enix ha confirmado que no hay una mejora de generación para esta entrega.

Por medio de su sitio oficial, Square Enix ha confirmado que las versiones de Switch y Switch 2 de Dragon Quest I & II HD-2D Remake serán tratadas como sus entidades separadas. Esto significa que no se ofrecerá alguna actualización o transferencia de datos entre las dos generaciones de Nintendo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“No hay ninguna actualización disponible ni prevista. Compra tu copia para el sistema en el que quieras jugar. Cada versión tiene diferentes especificaciones gráficas según la capacidad de procesamiento del hardware”.

Si bien el contenido será el mismo, Square Enix ha confirmado que sí habrá un par de diferentes técnicas y gráficas entre las dos consolas, con el Switch 2 seguramente ofreciendo 60fps estables y 4K. Junto a esto, se ha confirmado que la versión “física” de la nueva generación de Nintendo será una Game Key-Card.

Gracias a que en Switch 2 se ofrecerá una Game Key-Car, muchos tenían pensado comprar el juego físico en Switch, y pagar la actualización para disfrutar del título y todas sus mejoras. Sin embargo, esto ya no será posible, algo que ha decepcionado a más de un fan, quien seguramente optará por la versión de PlayStation.

Te recordamos que Dragon Quest I & II HD-2D Remake llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 30 de octubre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, otro remake de Dragon Quest estaría en camino.

Nota del Autor:

Esto es una gran decepción. Aquellos con Switch 2 tendrán que comprar la versión física, y pagar por una copia más si quieren tener el juego físico, y eso solo en Switch. Claro, siempre está la opción de la versión de PlayStation 5, pero este tipo de juegos se siente como parte de la librería de las consolas de Nintendo.

Vía: Square Enix