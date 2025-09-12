Nintendo confirma Mario Tennis Fever para el Switch 2

Uno de los spin-offs más amados de Mario está de regreso. Como parte del Nintendo Direct de hoy, la Gran N ha confirmado Mario Tennis Fever. Junto al estilo clásico de la serie, esta entrega tendrá una nueva mecánica, conocida como Fever Shot, en donde la raqueta que uses tendrá diferentes efectos, como congelar el suelo o prenderle fuego.

Mario Tennis Fever tendrá 30 personajes y 30 diferentes raquetas con diferentes habilidades de Feber. Junto a esto, esta entrega tendrá múltiples modos de juego, incluyendo una campaña. Mario Tennis Fever estará disponible en Nintendo Switch 2 el 12 de febrero del 2026.

Vía: Nintendo