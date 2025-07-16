Mejores ofertas en laptops para el Amazon Prime Day

Las ofertas de Amazon Prime Day no se detienen. Ya les contamos sobre los mejores descuentos en videojuegos, y ahora es momento de explorar otros territorios, pero con una idea similar. Si estás buscando una laptop, ya sea para jugar o para tus tareas diarias, aquí te presentamos las ofertas imperdibles del momento.

Como sucede durante este periodo, Amazon ofrece una serie de descuentos específicos para sus productos, pero es probable que puedas conseguir un producto a un precio más bajo dependiendo de los beneficios que te ofrece tu tarjeta de crédito, así como meses sin intereses.

ASUS Laptop TUF Gaming A15 - Disponible a $18,999 pesos.

HUAWEI Laptop Thin & Light MateBook - Disponible a $11,899 pesos.

MSI Laptop Gaming Katana A17 - Disponible a $28,949 pesos.

HP Laptop 15-fc0080la, AMD Ryzen 7, 16 GB - Disponible a $11,599 pesos.

Lenovo Laptop LOQ 15IAX9E - Disponible a $14,999 pesos.

Lenovo Laptop + Mochila - Disponible a $7,999 pesos.

Acer Laptop Gamer Nitro V - Disponible a $17,999 pesos.

Lenovo Laptop IdeaPad Slim 3 15IRH8 - Disponible a $14,999 pesos.

Acer Laptop Aspire Lite 15.6" FHD - Disponible a $12,499 pesos.

Lenovo Laptop Yoga Slim 7 14IMH9 - Disponible a $15,749 pesos.

Al igual que todas las ofertas de Amazon Prime Day, estos descuentos solo están disponibles para aquellos con una suscripción a Amazon Prime, por lo que será mejor que vayas sumando esta mensualidad o anualidad a tus gastos si deseas aprovechar todo lo que aquí encontramos. En temas relacionados, estas son las mejores ofertas en juegos para el Prime Day. De igual forma, te decimos cómo aprovechar estos descuentos gratis.

Vía: Amazon