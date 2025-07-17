    McDonald's lanza tamaño XXL de sus famosas papas

    17/07/2025 1:33 p. m.

    No cabe duda de que el rey de la comida rápida sigue siendo la empresa de McDonald's, la cual si bien ha tenido dura la competencia con Burger King o Carl's Jr., ha logrado mantenerse dentro del margen de preferencia entre la gente, más por su marketing. Y claro, el platillo por el que más se les conoce son sus papas a la francesa, las cuáles siempre dejan a los consumidores con ganas de más, y ante eso, la marca ya tiene la solución perfecta.

    La empresa presentó una versión extragrande de sus clásicas papas fritas en Malasia, dejando atrás el antiguo formato "Supersize" con una porción XXL que llamó la atención de todos. Esta nueva edición formó parte del “Fan Fries Menu”, lanzado para celebrar el Día Internacional de las Papas Fritas el pasado 11 de julio.

    El evento tuvo lugar en el concurrido distrito Bukit Bintang de Kuala Lumpur, donde pantallas digitales mostraban la montaña de papas fritas y los asistentes recibieron generosas bandejas del producto. La cadena aseguró que la iniciativa buscaba celebrar la conexión emocional que muchos clientes tienen con este icónico acompañamiento.

    “Sabemos cuánto aman nuestras papas fritas en Malasia, por eso decidimos hacer algo inolvidable”, declaró Chin Mei Lee, directora de marketing de McDonald’s Malasia. El menú especial, disponible por aproximadamente $2.34 dólares, incluía las papas fritas gigantes, una bebida pequeña y un acompañamiento extra.

    Sin embargo, la promoción solo estuvo vigente hasta el 13 de julio, y no se extendió a otros países. Aunque fue una edición limitada, la respuesta del público ha generado expectativas sobre un posible regreso, esta vez con alcance internacional. Por lo que en sitios como México, es muy probable que no vaya a aparecer.

    Vía: DX

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Definitivamente hubiera estado bueno probarlas. Aquí solo hay día de la hamburguesa pero no de las papas fritas.

