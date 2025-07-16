Marvel confirma quién es el nuevo líder de los Avengers

Dentro de una semana más dará inició la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel, la sexta para ser más exactos, y esto pasará con la película de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, misma que sentará las bases para el siguiente gran evento que marcará el regreso de los Avengers. Sin embargo, como estos se encuentran separados y otros retirados, la gente ya se empezó a preguntar quién será la cara principal del grupo de héroes más famoso de la historia.

La empresa ha dado un giro inesperado al revelar que Reed Richards, también conocido como el Señor Fantástico, será el nuevo líder de los Avengers en Doomsday. Esta decisión marca un cambio importante dentro de la continuidad, especialmente porque deja fuera de ese rol a Sam Wilson, el actual Capitán América.

La noticia fue confirmada por Matt Shakman, director de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, quien describió a Richards como un personaje que evoluciona de científico obsesionado con su trabajo a figura familiar y, finalmente, a líder de los héroes más poderosos de la tierra. Interpretado por Pedro Pascal, el personaje se perfila como una figura central en la nueva alineación del MCU.

Aunque Sam Wilson había sido elegido por el presidente de Estados Unidos para formar un nuevo grupo, y llegó a presentarlo junto a Joaquín Torres como Falcon, esa iniciativa parece haber sido desplazada. En Thunderbolts incluso se introdujeron a los llamados Nuevos Avengers, aunque el conflicto por los derechos del nombre terminó empañando esa formación.

Con Doomsday en camino, la elección de Reed Richards como líder representa un nuevo enfoque para el MCU. El personaje tendrá que unir a un equipo fragmentado y enfrentar amenazas de escala multiversal, lo que promete redefinir el papel de los Vengadores en la saga actual. Habrá que esperar a diciembre para ver si es el verdadero líder.

Vía: SR

Nota del autor: Parece tener sentido esta elección, ya que Sam Wilson no tiene mucha madera de líder. Así que ver a Reed Richards en el papel es más convincente.