Llegan los descuentos de verano a la eShop de Nintendo Switch 2

Ya tenemos más de un mes en posesión de la nueva consola de Nintendo, Switch 2, dispositivo que está en boca de todo el mundo gaming debido a su nueva potencia que corre mejores videojuegos y también la gran mejora que hay con lanzamientos. Y como el tema de retrocompatibilidad es fuerte, la gente puede comprar títulos que dejó pasar con anterioridad, lo mejor es que todo llega como anillo al dedo cuando la empresa está presentando los descuentos de verano para la eShop.

La tienda está ofreciendo descuentos en una amplia variedad de títulos que incluyen tanto reservas como juegos ya disponibles. La promoción estará activa hasta mediados de agosto, dando a los usuarios tiempo suficiente para aprovechar rebajas en nuevos lanzamientos y remasterizaciones esperadas.

Entre las promociones más llamativas se encuentra Suikoden I&II HD Remaster, con un descuento del 19%, quedando en $799.20 MXN. También se puede reservar Tiny Titans – Card Rumble a mitad de precio, por $76.99 MXN, y Picture Treasure Hunt por apenas $47.99 MXN, lo que representa una reducción del 20%. Todos estos juegos estarán disponibles en las próximas semanas.

Otros títulos destacados con rebajas incluyen Class of Heroes 3 Remaster ($548.99 MXN), GRADIUS ORIGINS ($809.10 MXN) y Arcana Famiglia Rinato ($934.99 MXN), todos con descuentos del 9% al 10%. La variedad de géneros es amplia, abarcando desde aventuras visuales como Noctuary y Iwakura Aria hasta experiencias más ligeras como Holo’s Hanafuda.

Estas ofertas no solo incentivan las reservas de títulos que se lanzarán en julio y agosto, sino que también muestran el creciente catálogo de la nueva consola. Los usuarios de Switch 2 pueden consultar todas las promociones directamente desde la eShop y aprovechar los precios reducidos antes de que finalice la campaña.

Vía: Nintendo

Nota del autor: La verdad ahorita es el momento de comprar muchos juegos que por alguna u otra razón se dejaron pasar.