Llega nueva actualización para Nintendo Switch 1 y 2

En estos momentos los jugadores de Nintendo están entusiasmados con la llegada de Switch 2 el pasado 5 de junio, y que dentro de un día más estará lanzando otro videojuego estrella, Donkey Kong Bananza, título que promete estar entre los mejores para competir por el mayor premio. Sin embargo, el soporte al dispositivo anterior sigue recibiendo actualizaciones, mismas que parece no van a terminar pronto.

La empresa ha publicado la versión 20.2.0 del sistema operativo de sus dos consolas activas este 14 de julio de 2025. Aunque la actualización no incluye nuevas funciones visibles, sí corrige un problema importante relacionado con la transferencia de datos entre consolas.

Uno de los puntos clave es la solución a un fallo que impedía que las configuraciones de Control Parental se transfirieran correctamente de Switch a Switch 2 en ciertos casos. Este error generaba inconvenientes para los usuarios que migraban al nuevo modelo manteniendo las restricciones familiares activas.

Por su parte en Switch 2, se solucionó un problema que impedía continuar más allá de "Buscar redes" en la configuración de Internet dentro de la configuración del sistema.

Además, como es habitual, la actualización incorpora mejoras generales en la estabilidad del sistema, con el objetivo de optimizar la experiencia de uso en la consola híbrida. La versión ya está disponible para descarga automática en todos los dispositivos conectados a internet.

Con todo esto, Nintendo pretende no abandonar todavía su aparato anterior. Después de todo aún hay un par de juegos a salir en 2026.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Para este momento ya no podemos esperar un gran parche. Pero, da algo de tristeza ver cómo el dispositivo da sus últimos pasos.