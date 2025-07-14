    Llega nueva actualización para Nintendo Switch 1 y 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/07/2025 7:43 p. m.

    En estos momentos los jugadores de Nintendo están entusiasmados con la llegada de Switch 2 el pasado 5 de junio, y que dentro de un día más estará lanzando otro videojuego estrella, Donkey Kong Bananza, título que promete estar entre los mejores para competir por el mayor premio. Sin embargo, el soporte al dispositivo anterior sigue recibiendo actualizaciones, mismas que parece no van a terminar pronto.

    La empresa ha publicado la versión 20.2.0 del sistema operativo de sus dos consolas activas este 14 de julio de 2025. Aunque la actualización no incluye nuevas funciones visibles, sí corrige un problema importante relacionado con la transferencia de datos entre consolas.

    Uno de los puntos clave es la solución a un fallo que impedía que las configuraciones de Control Parental se transfirieran correctamente de Switch a Switch 2 en ciertos casos. Este error generaba inconvenientes para los usuarios que migraban al nuevo modelo manteniendo las restricciones familiares activas.

    Por su parte en Switch 2, se solucionó un problema que impedía continuar más allá de "Buscar redes" en la configuración de Internet dentro de la configuración del sistema.

    Además, como es habitual, la actualización incorpora mejoras generales en la estabilidad del sistema, con el objetivo de optimizar la experiencia de uso en la consola híbrida. La versión ya está disponible para descarga automática en todos los dispositivos conectados a internet.

    Con todo esto, Nintendo pretende no abandonar todavía su aparato anterior. Después de todo aún hay un par de juegos a salir en 2026.

    Vía: Nintendo

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Para este momento ya no podemos esperar un gran parche. Pero, da algo de tristeza ver cómo el dispositivo da sus últimos pasos.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media