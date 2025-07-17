    La segunda temporada de Grand Blue se filtra por completo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/07/2025 7:10 p. m.

    Cada mes prácticamente, el mundo del anime se ve nutrido por diversos estrenos, ya sea series novatas que recién empiezan su camino hacia la popularidad o nuevas temporadas de las marcas que ya se llevaron las palmas y continúan lo visto en las páginas impresas del manga. Hablando de lo segundo, tiene poco tiempo de haber llegado la segunda oleada de capítulos de Grand Blue, y el estudio de animación no va a estar contento con lo que acaba de pasar hace horas.

    La segunda temporada ha sido filtrada en su totalidad en línea, apenas días después del estreno oficial de su primer episodio. Los 12 capítulos aparecieron en sitios de torrents no autorizados con animación y audio terminados, lo que sugiere que el material está finalizado. Aunque algunos archivos señalan al sitio japonés happydouga.jp, su relación con la filtración no ha sido confirmada.

    Este caso se suma a una creciente ola de filtraciones que afecta a la industria del anime. En 2024, títulos como Dandadan, el remake de Ranma ½ y la película Mononoke: Karakasa también se filtraron antes de su llegada oficial a Netflix. Asimismo, producciones de Crunchyroll fueron pirateadas tras proyecciones tempranas en eventos como la Comic-Con de Puerto Rico.

    Ante esta problemática, tanto Japón como Estados Unidos están tomando medidas más firmes. En EE.UU. se discute la Ley contra la Piratería Digital Extranjera, que busca bloquear el acceso a sitios internacionales de piratería. Por su parte, Japón ha destinado fondos para desarrollar sistemas de detección basados en inteligencia artificial y marcas digitales para rastrear filtraciones.

    Kodansha, editorial del manga de Grand Blue, ya ha tomado acciones legales contra empresas como Cloudflare por facilitar el acceso a contenido ilegal. Otras grandes compañías como Toho y Aniplex también han recurrido a estrategias como marcas de agua y solicitudes judiciales a redes sociales para identificar a los responsables. La reciente filtración solo refuerza la urgencia de proteger las propiedades intelectuales dentro del sector del anime.

    Vía: AC

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Esto revela que pudieron sacar la temporada con tos los episodios liberados. Pero como quieren cobrar al menos tres meses de membresía, los liberan uno semanal.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media