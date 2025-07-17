La segunda temporada de Grand Blue se filtra por completo

Cada mes prácticamente, el mundo del anime se ve nutrido por diversos estrenos, ya sea series novatas que recién empiezan su camino hacia la popularidad o nuevas temporadas de las marcas que ya se llevaron las palmas y continúan lo visto en las páginas impresas del manga. Hablando de lo segundo, tiene poco tiempo de haber llegado la segunda oleada de capítulos de Grand Blue, y el estudio de animación no va a estar contento con lo que acaba de pasar hace horas.

La segunda temporada ha sido filtrada en su totalidad en línea, apenas días después del estreno oficial de su primer episodio. Los 12 capítulos aparecieron en sitios de torrents no autorizados con animación y audio terminados, lo que sugiere que el material está finalizado. Aunque algunos archivos señalan al sitio japonés happydouga.jp, su relación con la filtración no ha sido confirmada. Este caso se suma a una creciente ola de filtraciones que afecta a la industria del anime. En 2024, títulos como Dandadan, el remake de Ranma ½ y la película Mononoke: Karakasa también se filtraron antes de su llegada oficial a Netflix. Asimismo, producciones de Crunchyroll fueron pirateadas tras proyecciones tempranas en eventos como la Comic-Con de Puerto Rico. Ante esta problemática, tanto Japón como Estados Unidos están tomando medidas más firmes. En EE.UU. se discute la Ley contra la Piratería Digital Extranjera, que busca bloquear el acceso a sitios internacionales de piratería. Por su parte, Japón ha destinado fondos para desarrollar sistemas de detección basados en inteligencia artificial y marcas digitales para rastrear filtraciones. Kodansha, editorial del manga de Grand Blue, ya ha tomado acciones legales contra empresas como Cloudflare por facilitar el acceso a contenido ilegal. Otras grandes compañías como Toho y Aniplex también han recurrido a estrategias como marcas de agua y solicitudes judiciales a redes sociales para identificar a los responsables. La reciente filtración solo refuerza la urgencia de proteger las propiedades intelectuales dentro del sector del anime. Vía: AC Nota del autor: Esto revela que pudieron sacar la temporada con tos los episodios liberados. Pero como quieren cobrar al menos tres meses de membresía, los liberan uno semanal.