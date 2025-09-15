El mejor amigo del hombre no solo puede darte mucha ternura después de un largo día… También podría darte grandes premios, te presentamos cuatro juegos de perritos que no te puedes perder en Beton.Win, tragamonedas y más.

Las encuentras en la clasificación de temática de animales, cada una tiene características que las distinguen y todas las puedes jugar a modo demostración o con dinero real (aprovecha el bono de bienvenida de casino).

Incluso, hay otro tipo de juegos de casino que nos parecieron muy interesantes por su originalidad, ya te contamos más al respecto. Mientras tanto, puedes revisar también las tragamonedas 777 en Beton.Win.

Go Go Magic Dog

Este título de KA Gaming no es una tragamonedas sino un juego de tiro que funciona con un cuadro de pagos. Tu objetivo es hacer explotar a los personajes que conforman la tabla antes de que salgan de la pantalla. Si lo logras, ganas lo que valen. Si salen antes de que lo consigas, pierdes tu apuesta.

Hay tres salas que corresponden a los niveles de apuesta, Bronce, Oro y Plata. En la sala bronce puedes apostar de 0.01 a 0.10, en la Plata 0.10 a 1.00 y en la Oro 1.00 a 10.00.

Si atacas (y le ganas) al jefe final, que aparece en la portada del juego puedes ganar hasta x500 tu apuesta.

Como ves, no es un juego tradicional, combina el RPG con las apuestas con un gran potencial de ganancia. No se trata de habilidad en este caso sino de suerte, pues no hay una cantidad determinada de tiros acertados que vaya a derrotar al enemigo.

Al igual que una tragamonedas, puedes elegir tu nivel de apuesta y de pago, en cuanto al RTP, el desarrollador no lo especifica, por lo que te recomendamos organizar muy bien tu bankroll antes de comenzar a jugar.

¿Quieres probar el juego por dinero real? Regístrate en Beton.Win.

Dog’s Street

Este juego de casino también se desvía de la media de las tragamonedas. No tiene rodillos o líneas de pago, debes seleccionar ventanas en un edificio donde creas que saldrán los perros que conforman la tabla de pagos. Puedes comprar una ventana para abrirla, y abrirás tantas como quieras mientras no aparezca una mujer.

Cuando la mujer se muestra en pantalla, se acaba la ronda y pierdes lo que hayas acumulado con los perros, tu pago por ronda dependerá de cuándo decidas retirarte: ¿Sigues sumando perros y probando tu suerte a ver si aparece una mujer o te vas con las ganancias que ya tienes? Como comprenderás, la volatilidad es muy alta, y no hay forma de predecir una victoria ni estrategia que valga.

Nos parece una idea innovadora, interesante y muy, muy emocionante.

Lucky Doggy

Ahora sí vamos con una tragamonedas en forma, Lucky Dog puede hacer que la suerte te sonría en una de sus 50 líneas de pago. La tragamonedas viene cargada de símbolos especiales, multiplicadores, rondas de bono, scatter y efectos visuales, el símbolo scatter te otorga giros gratis y multiplicadores.

El único punto en contra que pudimos ver en este juego, es que no tiene la opción de comprar la ronda de bono, depende enteramente de la suerte, y al tener una volatilidad alta, esto podría no ocurrir en toda la partida.

El juego regular te da acceso a ganancias menores con cierta frecuencia debido a su volatilidad del 97% (Slots Catalog) y si logras la ronda extra, podrías ganar hasta 10000 tu apuesta.

¿Te atreves? Regístrate en Beton.Win y juega con el bono de bienvenida para extender tu partida, tienes 700% de hasta 3.000.000 con 600 giros gratis a tu disposición.

Who Let the Dogs Out

Who Let the Dogs Out de KA gaming tiene un rango súper variado de apuestas que va desde 0.30 USD a 240.00 USD por giro o su equivalente en otras monedas, lo que abre la puerta a ganancias o pérdidas sustanciales, dependiendo de si la suerte te sonríe.

Su volatilidad es alta, y su RTP es de 94% (Slots Temple 2025) lo vuelven un título para jugadores más experimentados que comprenden bien las dinámicas de apuesta.

En cuanto a las características especiales, hay un WILD expansivo que aparece al final de cada giro con un símbolo (un perro de la tabla de pagos). Si este perro coincide con alguno de los que están en los rodillos, entonces la característica se activa y accedes al pago más alto del juego.

Puedes ganar hasta 50 veces tu apuesta si aparecen 5 fichas WILD, que en el nivel de apuesta más alto del juego serían equivalentes a 12.000 USD. Adicionalmente a esto, hay otros 7 símbolos de pago alto, los perros, que pagan en frecuencia de 3 a 5 en cada línea.

En cuanto a los símbolos menores tienes la A, K, Q y J de la baraja inglesa, así como el símbolo Scatter.

Para jugar, giras los rodillos ya sea de forma manual o automática.

Esperemos que disfrutes jugando con estos caninos virtuales, recuerda que todos estos títulos están disponibles en Beton.Win, donde puedes jugar desde Chile en pesos y verificar tu cuenta solo usando tu R.U.T.



