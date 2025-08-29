    ¿En qué formato ha vendido más Cyberpunk 2077 en Switch 2?

    Parece extraño, pero en Switch 2 uno de los pocos juegos que cuenta con un formato físico genuino es Cyberpunk 2077, última creación de CD Projekt Red que no empezó de la mejor manera en otras consolas, pero que poco a poco se recuperó con actualizaciones y una expansiones. Y aunque los tiempos modernos han ido echando de lado a la costumbre de tener un medio que se pueda tocar, salió una noticia sorprendente.

    La empresa compartió nuevos detalles sobre el rendimiento del juego en la híbrida, destacando que la mayoría de sus ventas iniciales fueron en formato físico. Según el informe financiero más reciente de la compañía, el 75,4% de las copias vendidas en junio correspondieron a ediciones físicas, mientras que el 24,6% se realizaron de manera digital.

    El dato resulta llamativo en un momento donde gran parte de la industria se ha volcado hacia la distribución digital. No obstante, la cifra confirma que el formato físico sigue teniendo un espacio importante entre los jugadores, especialmente en títulos de gran peso como Cyberpunk 2077.

    Aún hay interés en este formato

    Parte del éxito en ventas físicas se debe a que este fue uno de los pocos juegos de lanzamiento de Switch 2 que no recurrió a las Game-Key Cards, un formato que ha recibido críticas de la comunidad. Estas tarjetas suelen obligar a descargar el contenido completo desde la eShop, lo que ha generado descontento entre coleccionistas y compradores tradicionales.

    Con esta estrategia, CD Projekt Red logró capitalizar un mercado que todavía valora la posesión de copias físicas completas. El desempeño de Cyberpunk 2077 en Switch 2 podría convertirse en un precedente para que más compañías reconsideren el peso del formato físico en sus próximos lanzamientos para la nueva consola de Nintendo.

    Nota del autor: En Switch 2 no seré un gran comprador de Third Parties, iré más por exclusivos. Pero sin duda, es super bueno que hayan conseguido altos números.

