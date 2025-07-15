El Switch 2 está disponible en menos de $10 mil pesos en México

El Nintendo Switch 2 es una consola cara en México. El hardware tiene un precio de $13,599 pesos por la versión base. Sin embargo, en estos momentos puedes conseguir esta plataforma con un descuento importante, tanto en Mercado Libre como en Amazon. De esta forma, este es el momento perfecto para saltar a la nueva generación de la Gran N por menos de $10 mil pesos.

En el caso de Mercado Libre, actualmente hay dos opciones disponibles. Hay un Switch 2 que se vende directamente desde un distribuidor oficial de Nintendo, la cual vale $11,549 pesos, y también hay una opción que puedes conseguir por $11,417, la cual el sitio menciona que viene de una tienda de terceros. Considerando que la diferencia no es tan grande, esta es una gran opción para todos aquellos que desean conseguir una de estas consolas.

Ahora, lo interesante de Mercado Libre, es que al aprovechar los diferentes descuentos bancarios disponibles, el Switch 2 de $11,417 pesos lo puedes conseguir hasta en $9,816 pesos. Todo esto como parte de los descuentos del Unboxing Day, los cuales terminan el próximo 21 de julio. Por si esto no fuera suficiente, hay una versión de Reino Unido disponible $10,999 pesos, la cual se puede rebajar hasta $8,999 pesos aprovechando los beneficios de tarjetas como Banorte, el cual ofrece el 15% de bonificación al pagar de contado con tarjeta de crédito, y American Express, gracias a los 1,000 pesos de Cashback pagando con tarjeta de crédito.

El resto de las tarjetas también tienen descuentos, pero no rebajan el precio del Switch 2 a menos de $10 mil pesos, y necesitas hacer uso de los siguientes códigos:

Meli+: $10,499 pesos con MELIMAS25PU

Mercado Pago VISA: $10,099 pesos con TCMP25UN

Mercado Pago: $10,099 pesos con MST25UN

Banamex: $10,099 pesos con BNMX25UN

BBVA: $10,099 pesos con BBVA25UN

HSBC: $10,099 pesos con HSBC25UN

Scotiabank: $10,099 pesos con SCOTIA25UN

Inbursa: $10,099 pesos con INBURSA25UN

Ahora, en el caso de Amazon, el Switch 2 en su versión estándar está disponible $11,499 pesos, mientras que el paquete con Mario Kart World lo puedes conseguir a $13,950, aunque también hay una opción internacional, la cual se tarda más en llegar, por $11,799 pesos. Todo esto como parte de las ofertas del Prime Day, por lo que necesitas tener una cuenta con una suscripción a este servicio.

Sin importar cuál de estas dos tiendas sea tu preferida, este es un gran momento para conseguir un Switch 2. Los descuentos hacen que esta consola sea más atractiva, y con la posibilidad de un aumento como parte de las tarifas de Estados Unidos, es mejor aprovechar esto. En temas relacionados, el suministro del Switch 2 se acabaría en el 2026. De igual forma, la nueva actualización para la consola ya está disponible.

Nota del Autor:

Claro, todo depende de la economía de cada persona, pero este es un gran momento para conseguir un Switch 2. Estamos hablando de descuentos de miles de pesos que todos podemos ahorrar, ya sea para tenerlos por cualquier cosa, o para comprar algún juego.

Vía: Mercado Libre