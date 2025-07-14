El primer fin de semana de Superman es uno de los más exitosos

Para quien no esté tan enterado, el fin de semana pasado se estrenó la nueva película de Superman, misma de la cual se estuvo hablando como la apertura de reinicio para el universo de películas de DC y que abrirá el camino hacia otras cintas, entre ellas la de Supergirl. Y ahora que ya tuvo su primer pico de fans reunidos en las salas, ha salido información que se relaciona a si Warner logró recuperar la inversión en toda su publicidad y producción.

La nueva película dirigida por James Gunn, ha tenido un exitoso debut en cines, recaudando $122 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Esta cifra convierte al reinicio del Hombre de Acero en el tercer mejor estreno del año, y el más exitoso en la historia del personaje en cuanto a recaudación inicial. En el extranjero, la respuesta ha sido más moderada. Según datos, la cinta sumó $95 millones de dólares adicionales provenientes de 78 países, lo que eleva su total global a $217 millones en apenas unos días. Estos resultados posicionan al nuevo comienzo del Universo Cinematográfico de DC como un sólido acierto para Gunn y Warner Bros., luego de años de bajo rendimiento en la franquicia. Desde el estreno de Wonder Woman en 2017, ninguna otra cinta del universo compartido había superado los $100 millones en su lanzamiento nacional. Producciones como Shazam, The Flash, Blue Beetle y Aquaman 2 obtuvieron cifras discretas, reflejando el desgaste de la anterior versión del DCU y su desconexión con el público. El estreno de Superman marca así un punto de inflexión para la nueva etapa del estudio. Con una ambiciosa lista de películas en camino, incluyendo Supergirl, Swamp Thing, Clayface y The Authority, el éxito del héroe era crucial para validar el plan de James Gunn. Por ahora, el arranque del llamado "Gunnverso" luce prometedor para quienes quieran ver una competencia fuerte contra Marvel. Vía: Kotaku Nota del autor: En general es una cinta muy entretenida, tampoco perfecta, pero de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo por parte de DC.