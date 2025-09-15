    Dying Light: The Beast ahora estará disponible antes

    15/09/2025 2:55 p. m.

    En la actualidad, estamos acostumbrados a los retrasos. Las malas noticias son muy comunes, y parece que todos los proyectos necesitan tiempo adicional para llegar a nuestras manos. De esta forma, es una grata sorpresa escuchar cuando un juego llega antes de lo esperado. Este es el caso de Dying Light: The Beast, el cual podremos jugar un día antes de lo pensado.

    Originalmente, Dying Light: The Beast estaba planeado para llegar a nuestras manos hasta el 19 de septiembre. Sin embargo, Techland ha revelado que este título ha superado el millón de pre-órdenes, por lo que los desarrolladores han optado por lanzar este título el 18 de septiembre, un día antes, como festejo por este hito.

    Techland celebra el éxito de Dying Light: The Beast

    Junto a esto, todos los que hayan reservado su copia recibirán una recompensa exclusiva que se detallará en los próximos días. Esto fue lo que comentó Tymon Smektała, director de la franquicia, al respecto: 

    “Al ver el entusiasmo de nuestra comunidad por el regreso de Kyle Crane, y sabiendo que el juego está listo, queríamos hacer algo especial para nuestros jugadores. Por eso lanzamos el juego un poco antes. Estoy deseando ver las reacciones cuando finalmente se adentren en el mundo de The Beast”.

    Para todos los fans de esta serie, este título traerá de regreso a Kyle Crane, el protagonista de la primera entrega de la saga, un superviviente marcado por años de experimentos a manos del Barón. Te recordamos que Dying Light: The Beast estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 18 de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, no hay planes para llevar esta entrega al Switch 2.

    Nota del Autor:

    Es positivo ver que los desarrolladores reconozcan el compromiso de los fans. Aunque estamos hablando de un adelanto de solo un día, es probable que el estudio tome esto como punto de partida para que futuros proyectos estén pensados con su comunidad en mente.

    Vía: Dying Light 

