Revive el Pokémon Presents [22/07/2025]

De manera algo sorpresiva, se anunció un nuevo Pokémon Presents, evento en el que darán novedades de la franquicia de monstruos de bolsillo. Se esperan los avances más grandes de los videojuegos, así como del juego de cartas y hasta series animadas de streaming. Sin duda, siempre es motivo para emocionarse el presenciarse dichos eventos.

Se llevará a cabo a las 6:00 am tiempo del pacífico y a las 7:00 am del centro de México. Esto en el canal oficial de la franquicia en YouTube. Además su duración sería de 22 minutos, por lo que los anuncios serán fugaces pero el mensaje será sencillo de abordar por parte de los fanáticos. En teorías se habla de la liberación de los juegos de GameCube para Switch Online.

Dentro de lo que se mencionó a manera de filtraciones, es que está contemplado ver una aplicación para teléfonos de la cual se informó muy poco, pero que sería más del entorno educativo, así que no será algo parecido a lo que nos ofreció Pokémon GO en su momento. Puede tornarse en una especie de Pokémon Café con mini juegos, para tener aún más oportunidad en el entorno de los móviles.

Es la segunda presentación del año, entonces podría ser que la información de juegos como Legends: Z-A sea escasa, para no echar a perder la experiencia de los usuarios ahora que sea lanzado en el mes de octubre. Por su parte, algo que se tiene por casi seguro, es ver el primer tráiler de la nueva temporada de Concierge, serie stop motion que sorprendió al público a finales de 2023, y que si bien no tiene tantos capítulos, logró conquistar la atención de tanto veteranos como nuevos en la saga.

Como parte final, está la nueva información de Pokémon Champions, que presuntamente saldrá para celulares y Switch. Es lo que más esperan los seguidores en 2025.

