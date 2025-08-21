    Disfruta de la presentación especial de Hollow Knight: Silksong en vivo aquí

    Después de siete años, por fin vamos a tener más información sobre Hollow Knight: Silksong. En el marco de Gamescom 2025, Team Cherry tiene preparada una presentación especial que se llevará a cabo el día de hoy, 21 de agosto, a las 7:30 AM (hora del Pacífico), u 8:30 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí, el estudio de Australia nos dará más detalles sobre esta secuela, y muchos esperamos que aquí se confirme la fecha de lanzamiento de esta entrega.

    Vía: Team Cherry

    Sebastian Quiroz
