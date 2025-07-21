    ¿Cuándo se estrena Demon Slayer: Castillo Infinito en México?

    21/07/2025

    Después de mucho tiempo de espera se ha estrenado la película de Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual es la primera parte de tres para adaptar el final definitivo del manga, siendo una estrategia que pocos en el negocio han implementado con éxito. Sin embargo, su llegada a los cines de momento solo es en Japón, dejando la duda a los fans de cuándo van a verla en sus respectivos países. Y por fortuna, la espera no será demasiado larga.

    La película ya tiene confirmada su llegada a los cines de México y Latinoamérica. Crunchyroll reveló que la esperada producción se estrenará el próximo 11 de septiembre de 2025, marcando el inicio de la trilogía final del exitoso anime. Esta nueva entrega ha sido producida por el prestigioso estudio ufotable, conocido por su destacado trabajo de animación.

    Demon Slayer: Castillo Infinito será exhibido tanto en su versión original en japonés con subtítulos en español, como también con doblaje latino, permitiendo así que un mayor número de seguidores disfruten la experiencia en su idioma preferido. La distribución correrá a cargo de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, con excepción de Japón y algunos territorios asiáticos.

    La cinta se proyectará en varios países de la región, incluyendo México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Venezuela, entre otros. Esta estrategia garantiza una cobertura amplia para una comunidad de fans que ha seguido fielmente la historia de Tanjiro Kamado desde sus inicios.

    Castillo Infinito mostrará la confrontación final entre Tanjiro, Nezuko y sus aliados contra Muzan Kibutsuji, el gran antagonista de la serie. Con esta trilogía, Demon Slayer se encamina a cerrar su ciclo narrativo con grandes dosis de acción, emoción y un despliegue visual digno del fenómeno global en el que se ha convertido.

    Vía: L40

    Nota del autor: Espero ponerme al corriente antes del estreno, ya que me está llamando mucho la atención esta franquicia.

