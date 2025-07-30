Cuando el cuerpo no sigue: la comida que olvidamos al jugar

Ajustamos los controles. Probamos teclados, cambiamos DPI, revisamos cuántos FPS tenemos en cada partida. Aprendemos a mejorar reflejos, a anticipar movimientos. Subimos de nivel. Pero mientras todo eso avanza, hay algo que se queda atrás: cómo nos alimentamos. Curiosamente, pasa lo mismo en otros entornos digitales, donde se analizan patrones y rutinas con herramientas como el software de casino en línea — aunque el objetivo allí sea otro, la lógica es parecida: si no hay equilibrio, se nota.
Y no es por falta de información. Hoy cualquiera puede buscar en Google o ver en redes qué comer antes o después de jugar. Hay contenidos, consejos, videos, gente que se dedica a eso. Algunos incluso adaptan ideas al mundo gamer. Pero en la práctica, casi nadie lo aplica.
En la rutina diaria, comer bien se vuelve algo que se deja para cuando haya tiempo. Y cuando juegas seguido, con pausas mal armadas y horarios raros, eso se nota más de lo que parece.
No es que no sepamos es que cuesta hacerlo
Todos entendemos que comer mejor ayuda. Se rinde más, uno piensa más claro, incluso se concentra más tiempo. Lo dicen entrenadores, nutricionistas, psicólogos. Pero una cosa es saberlo y otra hacerlo. Porque cambiar hábitos —aunque sean pequeños— incomoda. Requiere mirar de frente lo que uno repite todos los días sin pensar.
Y en los videojuegos, la comodidad manda. Una bebida rápida, algo de paquete, lo que haya cerca. Se vuelve parte de la rutina, aunque no lo elijamos.
Señales que a veces ignoramos
Con el tiempo, el cuerpo avisa. No de golpe, pero sí con detalles:
- Estás cansado aunque dormiste bien
- Tienes hambre en cualquier momento, o no tienes hambre y después te atracas
- Te cuesta concentrarte más que antes
- Sentís molestias menores, pero constantes
- Te cambia el humor por cosas mínimas
Y lo más curioso es que muchas veces no lo relacionamos con lo que comemos. Pero está conectado.
Qué podés hacer sin volverte loco
No se trata de volverse obsesivo, ni de seguir dietas imposibles. Algunas decisiones simples pueden cambiar mucho si se sostienen en el tiempo.
- Tener al menos dos comidas reales al día (por ejemplo, desayuno y cena)
- Preparar algo con anticipación para no depender de lo primero que haya
- Cocinar de más y guardar para más tarde
- Elegir cosas que te gusten pero que también te den energía sostenida
- Hablarlo con quienes comparten tu rutina. No hace falta hacerlo solo
La clave no es hacerlo perfecto. Es hacerlo posible.
Lo que parece normal, pero frena
Muchos hábitos comunes no ayudan, aunque se repitan en todos lados:
- Comer lo mismo cada día sin pensar en cómo te cae
- Saltarte comidas por estar en partida
- Creer que "todo se quema jugando"
- Justificar malos hábitos con excusas viejas
Y si alguien revisara esas decisiones, vería un patrón claro: lo que parece inofensivo, en realidad frena tu rendimiento.
Empezar por una cosa
No esperes un cambio total de un día para otro. Empezar con un solo paso — una comida más organizada, una merienda más real, una verdura aunque sea una vez al día — ya es suficiente para arrancar. Después, si funciona, seguís sumando.
La comida también es parte del rendimiento
No es sólo cómo movés el mouse o qué tan rápido apretás una tecla. También es cómo piensa tu cabeza, cómo duerme tu cuerpo, cómo responde tu ánimo. Comer bien no es lujo ni moda. Es la base. Igual que calentar antes de entrenar o cuidar tu conexión. Si el cuerpo está vacío, el juego se nota.
Entender eso no te hace menos gamer. Te hace más consciente. Y con eso, también se juega mejor.