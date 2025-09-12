Confirman contenido DLC para Donkey Kong Bananza

Nintendo anunció el lanzamiento de DK Island & Emerald Rush, el primer gran contenido descargable de paga para Donkey Kong Bananza. Este DLC añade nuevos trajes especiales para Donkey Kong y Pauline, además de misiones exclusivas que solo estarán disponibles una vez completada la campaña principal, expandiendo la aventura más allá del juego base.

Aquí su tráiler:

Lo más destacado es que DK Island & Emerald Rush ya está disponible el mismo día de su revelación, permitiendo a los jugadores sumergirse de inmediato en los nuevos retos y recompensas. Con esta expansión, la compañía busca mantener viva la emoción en torno a la más reciente entrega de la saga del icónico simio. Junto a esto, un demo de Donkey Kong Bananza llegará hoy a la eShop.

Vía: Nintendo



