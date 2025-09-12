Checa el tráiler de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Fatal Frame II: Crimson Butterfly llegó a nuestras manos, originalmente, en el 2003. Ahora, durante el Nintendo Direct de hoy, Koei Tecmo confirmó que esta entrega tendrá un remake, el cual le dará a una nueva generación la oportunidad de experimentar este clásico de horror con una serie de mejoras.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake nos ofrecerá un combate y un estilo visual reimaginado para los estándares modernos, pero conservará la atmósfera, historia y personajes que tanto cautivaron a los jugadores hace más de 20 años. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento específica, esta entrega llegará a PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC a principios del 2026.

Vía: Nintendo