Capcom ha intentado y fallado en hacer remakes de Dino Crisis

Por años, los fans han exigido un remake de Dino Crisis, el aclamado survival horror con dinosaurios. Aunque parece que Capcom ha ignorado las voces de estos jugadores, parece que esto no ha sido caso. Un nuevo reporte ha revelado que la compañía ha intentado, no una, sino dos veces, traer de regreso a esta serie con un remake.

Recientemente, Dusk Golem, famoso insider, ha señalado que Capcom trabajó en dos remakes de Dino Crisis. El primero de estos estuvo a cargo de Capcom Vancouver, responsables por las secuelas de Dead Ring. Sin embargo, este proyecto fue desechado una vez que el estudio cerró sus puertas en el 2018. Considerando la línea de tiempo, el lanzamiento de esta entrega hubiera sucedido después del remake de Resident Evil 2.

¿Dino Crisis va a regresar?

El segundo intento se llevó a cabo hace un par de años por un estudio que Dusk Golem no mencionó. Si bien no hay muchos detalles sobre esta producción, el insider ha señalado que este remake fue desechado debido a que no tenía el nivel de calidad que Capcom buscaba. Considerando que esta versión seguramente fue concebida durante el auge de los remakes de Resident Evil, es muy probable que la compañía buscaba entregar algo similar.

Lamentablemente, parece que por el momento no hay un tercer intento por crear un remake de Dino Crisis. Si bien parece que Capcom se ha olvidado de esta serie, no hay que perder las esperanzas. Más que un remake, muchos fans preferirían ver un reboot total de la serie, un nuevo inicio que fuera capaz de tomar todo lo bueno de los Resident Evil contemporáneos y cerrar una experiencia única con dinosaurios.

Solo nos queda esperar para ver si Capcom tiene planeado el regreso de Dino Crisis o no. En temas relacionados, Capcom habla sobre revivir viejas series. De igual forma, sucesor espiritual de Dino Crisis llega a PlayStation 5.

Nota del Autor:

¿Dino Crisis tiene lugar hoy en día? Para muchos la respuesta es un sí, pero el problema que seguramente aqueja a Capcom, es que esta serie ya no puede ser solo Resident Evil con dinosaurios. Parece que encontrar una perspectiva única ha resultado ser un problema más grande del esperado.

Vía: Dusk Golem