    Capcom ha intentado y fallado en hacer remakes de Dino Crisis

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 10:21 a. m.

    Por años, los fans han exigido un remake de Dino Crisis, el aclamado survival horror con dinosaurios. Aunque parece que Capcom ha ignorado las voces de estos jugadores, parece que esto no ha sido caso. Un nuevo reporte ha revelado que la compañía ha intentado, no una, sino dos veces, traer de regreso a esta serie con un remake.

    Recientemente, Dusk Golem, famoso insider, ha señalado que Capcom trabajó en dos remakes de Dino Crisis. El primero de estos estuvo a cargo de Capcom Vancouver, responsables por las secuelas de Dead Ring. Sin embargo, este proyecto fue desechado una vez que el estudio cerró sus puertas en el 2018. Considerando la línea de tiempo, el lanzamiento de esta entrega hubiera sucedido después del remake de Resident Evil 2.

    ¿Dino Crisis va a regresar?

    El segundo intento se llevó a cabo hace un par de años por un estudio que Dusk Golem no mencionó. Si bien no hay muchos detalles sobre esta producción, el insider ha señalado que este remake fue desechado debido a que no tenía el nivel de calidad que Capcom buscaba. Considerando que esta versión seguramente fue concebida durante el auge de los remakes de Resident Evil, es muy probable que la compañía buscaba entregar algo similar.

    Lamentablemente, parece que por el momento no hay un tercer intento por crear un remake de Dino Crisis. Si bien parece que Capcom se ha olvidado de esta serie, no hay que perder las esperanzas. Más que un remake, muchos fans preferirían ver un reboot total de la serie, un nuevo inicio que fuera capaz de tomar todo lo bueno de los Resident Evil contemporáneos y cerrar una experiencia única con dinosaurios.

    Solo nos queda esperar para ver si Capcom tiene planeado el regreso de Dino Crisis o no. En temas relacionados, Capcom habla sobre revivir viejas series. De igual forma, sucesor espiritual de Dino Crisis llega a PlayStation 5.

    Imagen

    Nota del Autor:

    ¿Dino Crisis tiene lugar hoy en día? Para muchos la respuesta es un sí, pero el problema que seguramente aqueja a Capcom, es que esta serie ya no puede ser solo Resident Evil con dinosaurios. Parece que encontrar una perspectiva única ha resultado ser un problema más grande del esperado.

    Vía: Dusk Golem

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix