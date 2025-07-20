Blancanieves se convierte en un éxito en streaming

El remake de Blancanieves fue uno de los mayores tropiezos recientes de Disney en taquilla, con pérdidas estimadas de al menos $50 millones de dólares frente a un presupuesto inflado que rondaba los 240 a 270 millones. El impacto fue tal que la compañía decidió cancelar otros proyectos similares como Enredados, lo que encendió las alarmas sobre la sostenibilidad de su modelo de adaptaciones live-action.

No obstante, la situación tomó un giro inesperado tras el lanzamiento digital de la cinta. Primero llegó al mercado en línea el 13 de mayo y, más tarde, a Disney+ el 11 de junio. Desde entonces, ha alcanzado el primer puesto global en la plataforma, con un aumento del 405 % en espectadores respecto a su etapa en alquiler. El fenómeno sugiere que el público sí tenía interés en la película, pero no el suficiente como para pagar una entrada de cine.

Este contraste con otros lanzamientos recientes también alimenta el debate en Hollywood. Mientras que Lilo & Stitch fue un éxito rotundo en cines y Elio, de Pixar, sufrió un bajo rendimiento, Blancanieves demuestra que la elección del título y su ejecución pueden marcar la diferencia. El problema no parecería ser el formato del remake en sí, sino cómo se presenta y a quién se dirige.

Las razones del fracaso cinematográfico de la cinta siguen siendo debatidas. Algunos apuntan al desgaste de las historias clásicas de princesas, mientras que otros señalan la polémica protagonizada por Rachel Zegler y las tensiones políticas que envolvieron al elenco. Sin embargo, su inesperado éxito en streaming plantea una nueva inquietud para Hollywood: la sala de cine ya no es garantía de conexión con el público.

