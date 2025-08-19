    Bandai Namco confirma Tales of Xillia Remastered

    19/08/2025 8:26 a. m.

    Durante los últimos años, Bandai Namco ha remasterizado varias entregas de la serie de Tales of, dándole la oportunidad a toda una generación de experimentar algunos de los mejores títulos de esta franquicia. Ahora, la compañía ha revelado que el siguiente juego en recibir este tratamiento es Tales of Xillia, el cual estará disponible en solo unos meses.

    Por medio de un nuevo tráiler, Bandai Namco ha revelado que Tales of Xillia Remastered es toda una realidad, y estará disponible el próximo 31 de octubre del 2025 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Esta versión no solo tendrá una actualización visual, sino que nos ofrecerá una serie de mejoras y todo el contenido DLC.

    ¿Qué nos ofrecerá Tales of Xillia Remastered?

    En esta ocasión, DOKIDOKI GROOVEWORKS está a cargo del desarrollo de Tales of Xillia Remastered. Además de permitirnos disfrutar de la historia y el gameplay que caracteriza a esta entrega, la remasterización también incluye nuevas mejoras para la experiencia de juego, gráficos mejorados, autoguardado, acceso anticipado a la Tienda de Grados y mucho más.

    Junto a esto, Tales of Xillia Remastered incluye contenido descargable, que se lanzó junto con el lanzamiento original e incluye trajes, objetos útiles y otros divertidos extras. Sin embargo, Bandai Namco ha señalado que el DLC de licencia no formará parte de esta experiencia, algo que puede decepcionar a más de un fan.

    Recuerda, Tales of Xillia Remastered estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 31 de octubre del 2025 por solo $39.99 dólares. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Tales of Graces f Remastered. De igual forma, esta es nuestra reseña de Tales of Arise: Beyond the Dawn.

    Nota del Autor:

    Es bueno ver que Bandai Namco sigue dándole luz verde a estos proyectos. Si bien Tales of Xillia es una entrega amada por los fans, me gustaría ver más un relanzamiento, remasterización o remake de las entregas originales, las cuales no son tan comunes actualmente.

    Vía: Bandai Namco 

