    Así puedes conseguir internet ilimitado por $10 pesos en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/07/2025 10:38 a. m.

    A día de hoy en México la costumbre para muchos habitantes es traer un celular en el bolsillo o la mano en todo momento, ya que son herramientas para cubrir bastantes necesidades, desde las de entretenimiento hasta las vitales como la comunicación con familiares y amigos. Sin embargo, cada vez es más complicado encontrar la empresa de telefonía definitiva, y ahora alguien que seguro muchos recuerdan con cariño está de regreso.

    AT&T ha anunciado el regreso de Unefon Ilimitado, su modalidad de prepago con consumo de internet, llamadas, mensajes y redes sociales por solo $10 pesos al día. Aunque esta opción nunca desapareció del todo, ya que seguía activa para usuarios veteranos, ahora vuelve a estar disponible para nuevos clientes en México.

    El funcionamiento es sencillo: al realizar una recarga desde $10 pesos, Unefon descuenta automáticamente esa cantidad para activar 24 horas de servicios ilimitados, contando desde la hora exacta de la recarga. La renovación se efectúa cada día a la misma hora, siempre y cuando haya saldo suficiente. Es importante destacar que el saldo también puede usarse para otros servicios, por lo que su administración es clave para mantener el beneficio activo.

    Entre los detalles más relevantes, se especifica que las llamadas y mensajes ilimitados son válidos en México y Estados Unidos siempre que el uso se realice dentro del país. El internet ilimitado solo aplica al teléfono con la SIM activa y no puede compartirse con otros dispositivos. Además, hay una política de uso justo: la velocidad se reduce a 400 Kbps tras consumir 500 MB y a 256 Kbps después de alcanzar 1 GB por día.

    Los nuevos usuarios que porten su número a Unefon Ilimitado recibirán beneficios adicionales: cinco días extra con recargas de 100 o 120 pesos, siete días con recargas de 150 y hasta diez días con recargas de $200 MXN. Esta modalidad, nacida oficialmente en 2018, ha sido una de las más populares del prepago en México por ofrecer conectividad completa a bajo costo.

    Vía: XTK

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Yo tengo AT&T pero no entiendo cómo funciona del todo lo de Unefon, así que veré como me cambio.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media