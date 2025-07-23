Así puedes conseguir internet ilimitado por $10 pesos en México

A día de hoy en México la costumbre para muchos habitantes es traer un celular en el bolsillo o la mano en todo momento, ya que son herramientas para cubrir bastantes necesidades, desde las de entretenimiento hasta las vitales como la comunicación con familiares y amigos. Sin embargo, cada vez es más complicado encontrar la empresa de telefonía definitiva, y ahora alguien que seguro muchos recuerdan con cariño está de regreso.

AT&T ha anunciado el regreso de Unefon Ilimitado, su modalidad de prepago con consumo de internet, llamadas, mensajes y redes sociales por solo $10 pesos al día. Aunque esta opción nunca desapareció del todo, ya que seguía activa para usuarios veteranos, ahora vuelve a estar disponible para nuevos clientes en México.

El funcionamiento es sencillo: al realizar una recarga desde $10 pesos, Unefon descuenta automáticamente esa cantidad para activar 24 horas de servicios ilimitados, contando desde la hora exacta de la recarga. La renovación se efectúa cada día a la misma hora, siempre y cuando haya saldo suficiente. Es importante destacar que el saldo también puede usarse para otros servicios, por lo que su administración es clave para mantener el beneficio activo.

Entre los detalles más relevantes, se especifica que las llamadas y mensajes ilimitados son válidos en México y Estados Unidos siempre que el uso se realice dentro del país. El internet ilimitado solo aplica al teléfono con la SIM activa y no puede compartirse con otros dispositivos. Además, hay una política de uso justo: la velocidad se reduce a 400 Kbps tras consumir 500 MB y a 256 Kbps después de alcanzar 1 GB por día.

Los nuevos usuarios que porten su número a Unefon Ilimitado recibirán beneficios adicionales: cinco días extra con recargas de 100 o 120 pesos, siete días con recargas de 150 y hasta diez días con recargas de $200 MXN. Esta modalidad, nacida oficialmente en 2018, ha sido una de las más populares del prepago en México por ofrecer conectividad completa a bajo costo.

Vía: XTK

Nota del autor: Yo tengo AT&T pero no entiendo cómo funciona del todo lo de Unefon, así que veré como me cambio.