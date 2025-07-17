    Así lucen los vasos coleccionables de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

    La próxima semana se estrena una de las películas más esperadas de Marvel, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, la cual marcará el siguiente paso en la evolución del MCU, ya que se considera como la apertura de la fase 6, misma que dará pie a la nueva generación de Avengers. Y como muchos fans están ya con boletos comprados, se dieron buenas noticias ante la constante pregunta si habrá artículos promocionales.

    Marvel Studios y Cinépolis suman fuerzas para ofrecer una experiencia cinematográfica más completa. La empresa Ping Solutions confirmó el lanzamiento de una línea exclusiva de vasos inspirados en los icónicos personajes del equipo: Sr. Fantástico, Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Mole.

    La colección está compuesta por cuatro piezas, cada una con una figura 3D en la tapa que muestra a los personajes en plena acción. Los laterales del vaso destacan por un estilo visual retro-futurista que remite a los años 60, en homenaje al origen clásico del equipo dentro del universo Marvel. El diseño mezcla elementos nostálgicos con un enfoque contemporáneo, siguiendo el espíritu de la nueva cinta.

    Aquí los puedes ver:

    Vaso coleccionable 4 Fantásticos – imagen cortesía Ping Solutions (5) Vaso coleccionable 4 Fantásticos – imagen cortesía Ping Solutions (9) Vaso coleccionable 4 Fantásticos – imagen cortesía Ping Solutions (11) Vaso coleccionable 4 Fantásticos – imagen cortesía Ping Solutions (3)

    “El objetivo era que cada vaso contara su propia historia”, comentaron, aludiendo a la intención de reflejar el tono de la película, que combina respeto por el material original con una nueva visión estética. Estas piezas prometen convertirse en artículos de colección para fans y cinéfilos por igual.

    Los vasos estarán disponibles exclusivamente en Cinépolis a partir del 24 de julio, un día después del estreno. Tendrán un costo individual de $215 MXN y estarán sujetos a disponibilidad en cada cine. La preventa comenzará el 23 de julio para los miembros del Club Cinépolis.

    Vía: PING

    Nota del autor: Me limitaré a ver la película, en mi caso no me gusta acumular plástico, al menos que sean Amiibo.

