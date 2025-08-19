Anuncian oficialmente Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Quizás muchos no lo recuerden, pero hay sagas que se atreven a dar el paso por un género diferente del por cual se les conoce, y algunos han apostado por pasar a las tácticas por turnos o tiempo real, donde han destacado Persona, Halo y hasta Gears of War con buenos resultados. De hecho, hace tiempo Warhammer 40,000 igual lo hizo, y su fila de fanáticos extraña probar dicho tipo de spinoffs, por lo que el día de hoy están de suerte.

El Opening Night Live de la Gamescom fue el escenario para el esperado anuncio de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, la nueva entrega del querido RTS. Deep Silver y KING Art Games revelaron que el título llegará en 2026 exclusivamente para PC, marcando el regreso de una de las sagas más influyentes dentro del género de estrategia en tiempo real.

Durante la presentación mundial se mostró un tráiler narrado por Cyrus, capitán de la 10.ª Compañía de los Cuervos Sangrientos, que introduce a los jugadores en los brutales combates a gran escala que caracterizan a la franquicia. En este adelanto se confirmaron cuatro facciones principales: los Marines Espaciales, los Orkos, el Adeptus Mechanicus y los Necrones, además de la reaparición de figuras conocidas como Jonah y Gorgutz.

Aquí su avance:

El proyecto busca recuperar las raíces clásicas de la serie, con construcción de bases, ejércitos masivos y batallas estratégicas, pero al mismo tiempo sumará innovaciones modernas como el Combat Director, un sistema diseñado para potenciar la intensidad del combate cuerpo a cuerpo. La campaña estará ambientada en el planeta Kronus, 200 años después de los sucesos de Dark Crusade, ofreciendo una nueva narrativa con fuerte carga épica.

Entre sus características destacan campañas independientes para cada facción con más de 70 misiones, modos escaramuza, cooperativo, multijugador competitivo y el regreso del aclamado Last Stand. Además, contará con más de 10 comandantes jugables, más de 110 unidades y edificios, opciones de personalización y herramientas de creación de contenido. Con estos elementos, Dawn of War IV promete convertirse en la entrega más ambiciosa de la saga.

Vía: Gamescom

Nota del autor: Es bueno escuchar a los fanáticos de vez en cuando. Quizá sea lo que todos están buscando.



