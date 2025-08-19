    Anuncian oficialmente Warhammer 40,000: Dawn of War IV

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS19/08/2025 6:45 p. m.

    Quizás muchos no lo recuerden, pero hay sagas que se atreven a dar el paso por un género diferente del por cual se les conoce, y algunos han apostado por pasar a las tácticas por turnos o tiempo real, donde han destacado Persona, Halo y hasta Gears of War con buenos resultados. De hecho, hace tiempo Warhammer 40,000 igual lo hizo, y su fila de fanáticos extraña probar dicho tipo de spinoffs, por lo que el día de hoy están de suerte.

    El Opening Night Live de la Gamescom fue el escenario para el esperado anuncio de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, la nueva entrega del querido RTS. Deep Silver y KING Art Games revelaron que el título llegará en 2026 exclusivamente para PC, marcando el regreso de una de las sagas más influyentes dentro del género de estrategia en tiempo real.

    Durante la presentación mundial se mostró un tráiler narrado por Cyrus, capitán de la 10.ª Compañía de los Cuervos Sangrientos, que introduce a los jugadores en los brutales combates a gran escala que caracterizan a la franquicia. En este adelanto se confirmaron cuatro facciones principales: los Marines Espaciales, los Orkos, el Adeptus Mechanicus y los Necrones, además de la reaparición de figuras conocidas como Jonah y Gorgutz.

    Aquí su avance:

    El proyecto busca recuperar las raíces clásicas de la serie, con construcción de bases, ejércitos masivos y batallas estratégicas, pero al mismo tiempo sumará innovaciones modernas como el Combat Director, un sistema diseñado para potenciar la intensidad del combate cuerpo a cuerpo. La campaña estará ambientada en el planeta Kronus, 200 años después de los sucesos de Dark Crusade, ofreciendo una nueva narrativa con fuerte carga épica.

    Entre sus características destacan campañas independientes para cada facción con más de 70 misiones, modos escaramuza, cooperativo, multijugador competitivo y el regreso del aclamado Last Stand. Además, contará con más de 10 comandantes jugables, más de 110 unidades y edificios, opciones de personalización y herramientas de creación de contenido. Con estos elementos, Dawn of War IV promete convertirse en la entrega más ambiciosa de la saga.

    Vía: Gamescom

    Imagen

    Nota del autor: Es bueno escuchar a los fanáticos de vez en cuando. Quizá sea lo que todos están buscando.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix