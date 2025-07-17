Abren periodo de prueba de Nintendo Switch Online: Playtest Program para Switch 2

Para quien no lo recuerda, hace unos meses se llevó a cabo el Nintendo Switch Online: Playtest Program, un evento de prueba en el que los usuarios podían echar mano de una demo con la que la gran N está experimentando, y que consta de una mezcla entre Minecraft y Roblox. Sin embargo, después de que este periodo ya nada supo más del tema, y parece que no lo han dejado, ya que dentro de unos días más abrirán una vez más los servidores y ahora México será participante junto a más países.

A partir del lunes 21 de julio de 2025 a las 8:00 a.m. (hora del Pacífico) / 9:00 a.m. (hora de México), los miembros con suscripción activa a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión podrán enviar su solicitud para participar, bajo un sistema de selección por orden de llegada.

Esta nueva prueba tiene como objetivo evaluar funciones "aún no reveladas" del servicio en línea. Los participantes deberán descargar un programa exclusivo en su Switch o Switch 2 y comprometerse a no compartir contenido ni información del test fuera de los canales habilitados. La prueba en sí se llevará a cabo del 28 de julio a las 6:00 p.m. (PT) / 7:00 p.m. (hora de México) hasta el 10 de agosto a las 5:59 p.m. (PT) / 6:59 p.m. (hora de México).

Para poder postular, es necesario tener al menos 18 años cumplidos y contar con una suscripción activa al paquete de expansión desde el jueves 17 de julio a las 3:00 p.m. (PT) / 4:00 p.m. (hora de México). Los interesados podrán registrarse de forma individual o en grupos de hasta cuatro personas, siempre y cuando todos los integrantes cumplan con los requisitos y residan en regiones como Japón, Estados Unidos, Canadá, México, entre otros seleccionados.

El proceso consta de dos fases: la creación de la solicitud podrá realizarse desde el viernes 18 de julio a las 3:00 p.m. (PT) / 4:00 p.m. (hora de México) hasta el lunes 21 de julio a las 7:59 a.m. (PT) / 8:59 a.m. (hora de México). Posteriormente, el envío de solicitudes comenzará oficialmente el lunes 21 de julio a las 8:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (hora de México) y cerrará el miércoles 23 de julio a las 7:59 a.m. (PT) / 8:59 a.m. (hora de México). Nintendo anticipa una participación global de hasta 40,000 personas.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Menos mal que ahora sí lo podremos jugar. Aunque es medio negativo que no hay nadie más de latam en la lista.