Nintendo revela cómo se veía Donkey Kong Bananza en Switch 1

Donkey Kong Bananza llegará al Nintendo Switch 2 esta misma semana. Si bien la Gran N usualmente mantiene en secreto muchos aspectos del desarrollo de sus juegos, o al menos los comparte hasta después de su lanzamiento, el equipo detrás de este título ha sido muy vocal en los últimos días, revelando cómo es que esta entrega pasó de ser un título de Switch a Switch 2.

En una reciente entrevista, Kazuya Takahashi y Wataru Tanaka, los co-directores de esta entrega, revelaron por qué se tomó la decisión de cambiar el desarrollo de Donkey Kong Bananza del Switch al Switch 2, y los beneficios que el nuevo hardware los proporcionó. Aquí se reveló que el título se encontró con una serie de problemas en el 2021, por lo que el equipo decidió dar el salto a la nueva generación, lo cual les permitió rescatar algunas ideas descartadas y ofrecer 60fps estables. Esto fue lo que comentó Daisuke Watanabe, director de arte, al respecto:

“Primero analizamos cómo podíamos mejorar lo que habíamos creado originalmente para Switch para aprovechar las ventajas de Switch 2. Una de las mejoras más evidentes fue que podíamos colocar muchos más objetos en el entorno que antes. Poder colocar más objetos en el terreno no solo mejoró la riqueza visual del juego. Más importante aún, aumentó la cantidad de cosas que los jugadores podían destruir, lo que aumentó la emoción de poder demoler cualquier cosa. Esto iba de la mano con el concepto central del juego: la destrucción. Nos convenció de que este juego sería aún más divertido si lo desarrollábamos para Switch 2. Además de correr a 60fps sin problemas, la mecánica de juego de destrucción se volvió mucho más satisfactoria. Las físicas de destrucción implican que muchas cosas suceden a la vez. Donkey Kong lanza un puñetazo, el terreno y los objetos se rompen, y los efectos visuales muestran escombros volando. Todo esto está concentrado en un solo momento. A 30fps, no pudimos capturar completamente todo lo que sucede en ese instante. Pero a 60fps, vimos esa sensación de destrucción con mucha más claridad. Pensamos: ‘¡Ahora tenemos algo realmente satisfactorio!’ Switch 2 no solo permitió que el juego funcionara bien, sino que desbloqueó todo su potencial; no, lo hizo posible”.

Por su parte, Tanaka agregó:

“Era evidente que la memoria disponible en Switch tendría dificultades para gestionar esa carga [de datos], y pensábamos que desplegar el enorme volumen de terreno que presentamos en este juego podría haber sido inalcanzable en esa plataforma. Con la migración a Switch 2, no solo obtuvimos más memoria, sino también mayor capacidad de procesamiento. Esto nos dio la libertad de incorporar ideas de juego que habíamos descartado previamente por ser demasiado exigentes. Cuando nos pusimos a probarlo, descubrimos que no solo podía con los altos requisitos de procesamiento, sino que también funcionaba a 60fps. Cosas que habíamos descartado, como explosiones que lanzaban objetos grandes o los hacían colapsar, ahora eran posibles. Los diseñadores también podían colocar tantos objetos como quisieran. Hubo muchos momentos en los que pensamos: ‘Ahora sí que podemos hacerlo’”.

Aunque Donkey Kong Bananza comenzó su desarrollo como un juego de Switch, fue la nueva consola de Nintendo la cual le dio a los desarrolladores las herramientas necesarias para crear la experiencia que deseaban. Esto nos va a dar una idea de la manera en la que los equipos de la Gran N utilizarán el poder de esta generación para crear experiencias únicas.

Solo nos queda por ver cómo es que esto se ve en acción por medio de, no solo Donkey Kong Bananza, sino de las versiones de Switch 2 de títulos como Metroid Prime 4 y Pokémon Legends: Z-A. Te recordamos que Donkey Kong Bananza llegará al Switch 2 el próximo 17 de julio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el equipo detrás de este título aquí. De igual forma, una película de Donkey Kong ya estaría en desarrollo.

Nota del Autor:

Si bien Mario Kart World es un gran juego, aún no hay algo que logre demostrar al 100% el salto generacional que ofrece el Switch 2, pero parece que Donkey Kong Bananza logrará esto. El salto visual que compartieron entre la versión de Switch y Switch 2 es algo que luce impresionante, y deja en claro que la nueva consola tiene el potencial para darle a los desarrolladores todo lo que necesitan.

Vía: Nintendo