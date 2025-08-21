    Misión Imposible: Sentencia Final se pone gratis en esta plataforma

    Este año se lanzó una de las últimas películas de acción por parte de Tom CruiseMisión Imposible: Sentencia Final, la cual supuestamente cierra la franquicia de forma definitiva, aunque cuenta con una escena invitando a que el espectador espere más contenido de la saga. Y ahora, quienes no tuvieron la oportunidad de ir al cine, pueden ver esta cinta de manera gratuita, por muy extraño que suene dicha esa oración en este mundo de plataformas.

    Paramount sorprendió con un movimiento inesperado al anunciar que la película estaría disponible de manera gratuita en YouTube. La noticia generó gran expectación entre los seguidores de Tom Cruise, ya que la cinta había cerrado su paso por los cines con casi $600 millones de dólares recaudados y aún no había llegado a ninguna plataforma de streaming. La promesa de ver la película completa sin costo atrajo a miles de espectadores que se conectaron al canal oficial para presenciar el evento.

    Sin embargo, lo que parecía un regalo para los fans resultó ser una jugada de marketing. En lugar de la película, YouTube transmitió durante horas el guion en código Morse, letra por letra, dejando atónitos a los más de 135.000 usuarios que esperaban ver la filmación. La estrategia, cargada de humor y misterio, encajaba perfectamente con el estilo de la saga, que desde sus inicios ha jugado con la tensión, los secretos y los giros inesperados.

    Plan ingenioso que quizá molestó a algunos

    En la descripción, Paramount explicó la maniobra con un mensaje ingenioso: “La Entidad se ha infiltrado en las plataformas de streaming y esta transmisión ha sido comprometida. El guion completo ha tenido que ser emitido en código Morse para evitar ser detectado. Necesitamos tu ayuda para descifrarlo”. Con esto, la compañía reforzó el aire enigmático de la franquicia y consiguió convertir la broma en un fenómeno viral, incluso aunque el video fuera eliminado poco después de su emisión.

    Al terminar, estudio ofreció la alternativa directa: Misión Imposible: Sentencia Final ya se encuentra disponible en alquiler digital a través de su servicio. Con esta campaña, Paramount no solo mantuvo viva la conversación sobre la saga, sino que volvió a demostrar que la gente sigue pensando en la franquicia. Quizá una forma de tentar las aguas para no darle un cierre definitivo como ya se había mencionado.

    Nota del autor: A mí no me gustó del todo la película, pero también está el detalle de que no había visto varias anteriores de la saga.


