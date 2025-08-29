    Gladiador 3 está en camino con Rydley Scott en la dirección

    29/08/2025 1:07 p. m.

    La segunda fue un éxito comercial

    Aunque tardó bastante tiempo, finalmente tuvimos hace algunos meses el lanzamiento de Gladiador 2, historia que continúa el legado de Máximo con un nuevo protagonista que se convirtió en el líder absoluto del coliseo, venciendo la corrupción de todo un pueblo. Y si bien no fue la cinta mejor aceptada, entretuvo a su público, a tal punto de hacerles pedir una tercera parte que para buena suerte, será una realidad.

    Ridley Scott ha confirmado oficialmente que “Gladiador 3” es su proyecto actual y que ya trabaja en las primeras líneas de la historia. La segunda entrega, protagonizada por Paul Mescal, logró recaudar $464 millones de dólares a nivel global. Aunque no fue la cifra más alta de 2024, el éxito en streaming y ventas en formato físico consolidó la decisión de dar continuidad a la saga.

    En entrevista , el director británico señaló que su intención es convertir la historia iniciada en el año 2000 en una trilogía completa. “Gladiador 3 está en marcha en este preciso momento”, declaró, al mismo tiempo que dejó abierta la puerta a otros proyectos como una nueva precuela de Alien.

    Rydley Scott sigue a la cabeza

    Scott ha comparado el desarrollo de su saga con el camino seguido por El Padrino, adelantando que la tercera película explorará un dilema similar al de Michael Corleone: un hombre que hereda un poder que nunca buscó. Ese rol recaerá en Lucio Vero, interpretado nuevamente por Paul Mescal, quien al final de Gladiador II queda perfilado como el próximo emperador de Roma.

    Aunque el cineasta de 87 años tiene en agenda otros proyectos, incluido una biopelícula de los Bee Gees y la adaptación de La constelación del perro, todo apunta a que Gladiador 3 será su prioridad inmediata. Con ello, Scott busca cerrar de manera definitiva la epopeya romana que marcó un antes y un después en el cine histórico.

    Nota del autor: Solo esperemos que no tarde otra eternidad en llegar a las salas. Además, la segunda parte estuvo muy sencilla.

     

