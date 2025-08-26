El nuevo skate. ya cuenta con día de lanzamiento

Es momento de volver a las patinetas

Los juegos de patinetas están teniendo un repunte justo este año, y eso lo vimos con el remaster de Tony Hawk hace semanas y de forma reciente lo ha hecho Sword of The Sea. Y para continuar con la tendencia, EA confirmó en su momento el desarrollo de skate., proyecto que emocionó a los fans más nostálgicos. Se mantuvieron mucho tiempo en el misterio, pero eso cambió hace poco con algunas noticias interesantes, y que hará a muchos saltar de su asiento.

Electronic Arts confirmó que el esperado reinicio finalmente verá la luz este 16 de septiembre, en un lanzamiento de acceso anticipado disponible tanto en consolas como en PC. El anuncio llegó acompañado de un nuevo tráiler que marcó el cierre de años de especulación y peticiones constantes de los fanáticos que pedían el regreso de la icónica franquicia.

El título, simplemente llamado skate., apostará por un enfoque completamente en línea y ofrecerá una experiencia multijugador masiva. Hasta 150 jugadores podrán coincidir en una misma sesión, recorriendo una ciudad de mundo abierto llamada San Vansterdam, diseñada para ser un paraíso para quienes disfrutan del skateboarding virtual.

Velo aquí:

We are so hyped to announce that skate. will release in Early Access September 16th, 2025. See you in San Vansterdam! pic.twitter.com/3tR3onovwb — skate. (@skate) August 26, 2025

Menos de un mes para jugarlo

Además del extenso mapa urbano, el juego promete un fuerte componente social y competitivo, con la inclusión de más de 100 canciones en su banda sonora para acompañar las acrobacias y caídas de los usuarios. Este planteamiento busca revivir la esencia de la saga, pero adaptada a un estilo de juego más moderno y comunitario.

El desarrollo de skate. está a cargo del estudio Full Circle, creado por EA en 2021 con el propósito de dar vida a este proyecto. Desde que se reveló su existencia en 2020, el título ha atravesado filtraciones y pruebas internas, pero ahora los seguidores tienen marcada la fecha para regresar a las calles virtuales y poner a prueba sus mejores trucos.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Suena interesante que no vayan a cobrar más que para las skins. Habrá que ver si vale la pena.