Zelda: Tears of The Kingdom tendría DLC según la página de Nintendo

Los fanáticos de Nintendo están bastante emocionados por lo que viene a futuro para la consola Switch dado que llegarán juegos esperados como Pikmin 4, Advance Wars 1 +2, Metroid Prime 4, entre otros. Sin embargo, el juego estrella de este año es ni más ni menos que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual está a pocos meses de estrenarse.

Y ahora, los seguidores que entraron a la página oficial del juego encontraron algo en particular, una leyenda que nos confirma que eventualmente habrá contenido de pago extra para después de su estreno. Lo que dice concretamente es “Se requiere la versión completa del juego para acceder al DLC. Se vende por separado”, por lo que ya es un hecho contar con este extra.

Vale la pena mencionar, que el juego antecesor, Breath of The Wild, también tuvo su correspondiente expansión que lanzó un par de calabazos, así como una sección de historia que nos contaba más de los campeones de Hyrule. Solo que este se anunció al poco tiempo después de confirmarse la fecha de estreno del juego, algo que aún no ha pasado con su secuela.

Algunos juegos de gran escala de Nintendo han tenido DLC, entre ellos Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 y recientemente con la revelación del que llegará para Pokémon Scarlet y Violet. Es obvio que Zelda no se iba a quedar atrás, por lo que queda saber más por parte de la empresa. Se ha rumoreado que en Abril habrá un directo del juego, por lo que tal vez lo revelen ahí.

Recuerda que el juego se lanza el 12 de mayo en exclusiva para Switch.

vía: Nintendo

Nota del editor: Yo no sé porque un DLC podría ser tema de escándalo, es obvio que iba a existir uno. Si hasta Luigi’s Mansion 3 tuvo, lógicamente Zelda no se iba a quedar fuera de la fiesta.