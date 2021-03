Zack Snyder explica la importancia del traje negro de Superman en la nueva Justice League

Los fans en todo el mundo ya tuvieron oportunidad de ver Zack Snyder’s Justice League, la anticipada edición de este director que parece haber tenido una muy buena recepción por parte del público general. Uno de los muchos cambios que vimos en este largometraje involucra a Superman y su famoso traje negro de los cómics, pero ¿por qué fue tan importante para Snyder esta modificación? El cineasta responde.

En entrevista para I Minutemen, Snyder explicó que, más allá de ser un tributo hacia los cómics, el traje negro también representa un importante momento en la evolución de Clark Kent:

“El traje negro, se puede decir que en Kripton moderno, cuando se fue, todos usaban un traje negro. Así que, de cierta manera, está ligado a este viejo mundo. Creo que es una relación más directa a su familia. De muchas maneras, el traje azul, para mí, representa su lugar en la Tierra. El traje azul es su traje de héroe, el traje de su destino, mientras que el traje negro es mucho más personal para él de muchas maneras, involucra más a su familia. Uno es externo, y el otro es interno.”

